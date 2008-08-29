'AKP, Milli gazeteyi boğmak istiyor'







Milli Gazete’nin başına gelenler



"YALÇIN Bey, ben ’Milli Gazete’nin bir çalışanıyım. Ayrıca grubumuzun uydudan yayın yapan TV5 kanalı vardır. Bir süredir maaş alamıyoruz; kurumumuzun ilan gelirleri durdu. Kim tarafından, AKP iktidarı tarafından. Erbakan Hocamıza çektire çektire, sonunda ’af’ gibi bir şey yaptılar. Giderek büyüyen İslami holdingler ve muhafazakár yapıdaki firmalar (marketlerden tekstile, inşaattan bankaya kadar, bir sürü marka adı veriyor) ’Milli Gazete’yi yok sayıyorlar; batsın istiyorlar... Büyüklerimizin söylediğine göre, firmalar Tayyip Erdoğan Bey’den korkuyorlarmış...



Bazı gazeteleri (Yeni Şafak, Zaman ve Akit) ise bol keseden destekliyorlar. Bu gruplar zaten bütün medyaya ilan veriyorlar. Kamu kurumları arasında Vakıflar ve Şeker Sigorta’yı da sayabiliriz... Halbuki geçmişte Milli Gazete’de kimler çalışmadı ki... Kadir Topbaş, ’Milli Gazete’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nda, Kemal Unakıtan Genel Müdürlüğü’nde bulundular. Necmi Kadıoğlu (Esenyurt Belediye Başkanı), Hüseyin Evliyaoğlu (AKP Büyükşehir Grup Başkanvekili), Mustafa Ataş (AKP milletvekili) gibi onlarca AKP’li çalıştı grupta... Hatta Tayyip Bey, RP İl Başkanı’yken, Milli Gazete’nin tirajının artırılması için ilçe teşkilatlarından abone olunmasını isterdi. Ama Milli Gazete bugün kıskaç altında; matbaa işi de verilmiyor.



Büyükşehir Belediyesi’nin bültenleri, İDO’nun dergileri, Kültür AŞ’nin yayın organları, İSKİ’nin duyuruları gibi çeşitli baskı işleri bugün Milli Gazete’den uzak tutuluyor. Ekonomik olarak bir kıskaç altındayız. İcra memurları her gün kapıyı çalıyor. Uzun süredir maaşını alamayan bir çalışan olarak bunun kamuoyuna duyurulmasını istiyorum."

