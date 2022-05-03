AKP milletvekilleri Nevşehir'deki bayramlaşma ziyaretinde AKP seçmenleri ile tartıştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Nevşehir'e bayram ziyaretinde bulunan AKP’li heyet, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. AKP milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz'e taleplerini iletmek isteyen bir vatandaş, "Yıllardır biz de bu sevdadayız, sizden iyi sevdalıyız" sözleri ile partililere tepki gösterdi.

AKP Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

Milletvekillerinin ilçede AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran ile Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş'ın da eşlik ettiği ziyareti sırasında bazı yurttaşlar, taleplerini iletmek isterken karşılaştıkları muameleye tepki gösterdi.

Talebini dile getirmek isterken itildiğini belirten bir yurttaş, AKP’li milletvekillerine "Bu hareket nedir? Yıllardır biz de bu sevdadayız, sizden iyi sevdalıyız" sözleriyle tepki gösterdi. Vatandaşlar, yıllardır dile getirdikleri doğalgaz beklentilerinin bir türlü karşılanmaması nedeniyle de milletvekillerine tepki gösterildi.

Milletvekillerinin tartışmadan uzak durmaya çalışırken AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın "Bir kaygı, endişe olsa, eğer yapamayacak olsak buraya bu heyet komple gelmeyiz. Biz Allah için yapıyoruz" diyerek yurttaşı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.