AKP milletvekilleri Meclis'e veda etmekte zorlanıyor

AKP milletvekilleri, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin 24 Haziran'da yapılması kararının alınmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen, Meclis’e veda etmekte zorlanıyor. AKP'nin kesin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 21 Mayıs’ta teslim etmesi bekleniyor. Listenin YSK'ya teslim edilme süresi kısaldıkça Meclis’te, AKP milletvekillerinin basın toplantısı düzenleme sıklığı da arttı. 9 -10 Mayıs tarihlerinde AKP’den 8 milletvekilinin basın toplantısı düzenlemesi dikkat çekerken, komisyon gündemlerine de veda edememeye yönelik eleştiriler damgasını vurdu.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “İkinci vedalaşmamızın üzerine bir üçüncü vedalaşma için bizi buraya topluyorlar. Bundan sonrası da olacak diye bir endişe taşıyorum” dedi. HDP’li Garo Paylan ise, “Evet, iki kere vedalaştık, ayrılamadık, herhâlde birbirimizi çok seviyoruz. Sayın Başkan bizleri çok seviyor ki tekrar toplantıya çağırdı yeni bir torbayla” diye konuştu. CHP’li Musa Çam da, Filistin’de yaşananlara dikkat çektiği konuşmasında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan Bütçe Komisyonu'nun bugün ‘Yasımız var, acımız var, Orta Doğu kan gölü, Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor’ deyip bu tasarıyı rafa kaldırması gerekirdi” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nun, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün kabul edilen torba teklifin görüşülmesinin ardından bu hafta tatile girmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu’nun 24 Haziran seçimlerine 40 gün kala çalışmalarını sürdürmesine yönelik tepkiler şöyle:

Temizel: Bundan sonrası olacak diye endişe taşıyorum

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, genel kurula indirilmesi beklenen ‘ ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ görüşmelerine Meclis’e veda konusu damga vurdu. CHP'li Temizel ve Çam ile HDP'li Paylan'ın konuşmaları şöyle:

ZEKERİYA TEMİZEL (İzmir) – Sayın Başkanım, ikinci vedalaşmamızın üzerine bir üçüncü vedalaşma için bizi buraya topluyorlar. Bundan sonrası da olacak diye bir endişe taşıyorum. Onu özellikle belirteyim.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, buradaki bulunan herkesi saygıyla selamlıyorum. Evet, iki kere vedalaştık, ayrılamadık, herhâlde birbirimizi çok seviyoruz. Sayın Başkan bizleri çok seviyor ki tekrar toplantıya çağırdı yeni bir torbayla. Arkadaşlar, gerçekten, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhâlde “Seçime gidiyoruz, vatandaş bize oy vermiyor, vatandaş bize kızgın, ne yapacağız? Onları iyi hissettirecek aflar yapmak zorundayız.” diye gerekçe başlatan ilk kanun teklifidir diye düşünüyorum ve AKP Hükûmetine herhâlde bu panik içinde böyle bir final yakışırdı. Bir panik seçime gidiyoruz, panik içinde panik torbalar yapıyoruz ve bu panik torbalarda çok önemli maddeler görüşüyoruz.

MUSA ÇAM (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir torba kanunu da bitirdik. Geçtiğimiz hafta yaptığımız son torba kanunda burada gruplar adına veda konuşmaları yapıldı, çok duygusal konuşmalardı.

MUSA ÇAM (İzmir) – Yok ama şunu söylemek isterim: Bugün Filistin’de, Orta Doğu’da 41 vatandaş, insan katledildi, öldürüldü. Hiçbir torba kanunun Filistin’de katledilen 41 insandan daha önemli olmadığını düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan Bütçe Komisyonunun bugün “Yasımız var, acımız var, Orta Doğu kan gölü, Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor.” deyip bu tasarıyı rafa kaldırması gerekirken biz saat 13.00’ten beri bunları konuşuyoruz, görevimizi ic ra etmeye çalışıyoruz. Ama bilmemiz gerekir ki hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir. Bundan derin, büyük üzüntü duyduğumu da belirtmek istiyorum.

TBMM Genel Kurulu, AKP ve MHP'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesini 20 Nisan tarihinde kabul etmişti.