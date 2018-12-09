AKP milletvekilleri barış yemeğini "HDP-DBP propagandası yapıldığı" gerekçesiyle terk etti

AKP milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir'in atanmış Belediye Başkanı ve AKP il teşkilat üyeleri, katıldıkları barış yemeğini "HDP-DBP propagandası yapıldığı" gerekçesiyle terk etti.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda iki aile arasında 14 yıldır devam eden husumetin sona erdirilmesi sonucu barış yemeği düzenlendi. Yemekte, 2 ailenin fertleri, Kuran'ın altından geçtikten sonra salavatlar eşliğinde tokalaştı.

Yemeğe, AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AKP İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, HDP Milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Musa Farisoğlu, İmam Taşçıer, Selçuk Mızraklı ile her iki aileye mensup vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Erdoğmuş, yemek öncesinde yaptığı konuşmada, HDP olarak halka borçları olduğunu belirterek, "Bu ülkeyi zulümden ve zorbalıktan kurtarıncaya kadar bu kardeşlik görevimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Daha sonra DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan'ın konuşmaya daveti için yapılan anonsta, "zindandan yeni çıktı" ifadesi kullanıldı.

Bunun üzerine milletvekili Eronat tepki gösterdi. Eronat, Bal, Atilla, Budak ve beraberindeki partililer salonu yemek yemeden terk etti. Eronat, "Biz buraya parti propagandası mı dinlemeye geldik, yoksa barış yemeği yemeye mi?" ifadesini kullandı.