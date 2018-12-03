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Yaşam

AKP milletvekilinin kardeşi ölü bulundu

AKP Van Milletvekili İrfan Kartal'ın, Giresun'da aile hekimi olarak görev yapan kardeşi Dr. Ahmet Kartal, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

03 Aralık 2018 18:29

Giresun'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ahmet Kartal, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Dr. Ahmet Kartal'ın AKP Van Milletvekili İrfan Kartal’ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Merkez Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Ahmet Kartal'dan 3 gündür haber alamayan çalışma arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, Nizamiye Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri, Kartal'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dr. Ahmet Kartal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Dr. Kartal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Daha sonra Dr. Ahmet Kartal için çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi'nde cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Dr. Kartal'ın cenazesi memleketi Van'a gönderildi.

Dr. Ahmet Kartal'ın AKP Van Milletvekili İrfan Kartal'ın kardeşi olduğu öğrenildi. (DHA)

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