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15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP milletvekilinin kardeşi ‘FETÖ’den gözaltına alındı

Hatay’da toplam 27 kişi gözaltına alındı

30 Eylül 2016 20:36

Hatay’da darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ/PDY’  soruşturması kapsamında TBMM İdari Amiri ve AKP Hatay Milletvekili Orhan Karasayar'ın kardeşi İsa Karasayar'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Hatay'daki 'FETÖ'ye yönelik çalışmalar devam ederken İskenderun ilçesinden 27 kişi örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında AKP Hatay Milletvekili Orhan Karasayar'ın kardeşi İsa Karasayar'ın da olduğu öğrenildi. Karasayar'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındıktan sonra İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, Karasayar'ın ev ve işyerinde aramalar yapıldığı da kaydedildi.

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