AKP milletvekilinin kardeşi de gözaltına alındı

Aydın’da, darbe girişimine yönelik devam eden operasyonlarda, dün 82 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınıp sorguları devam eden 24 kişi ile birlikte 106 kişinin gözaltında olduğu bildirildi. Dün gözaltına alınan 82 kişi arasında AKP Aydın Milletvekili Mehmet Erdem’in ticaretle uğraşan kardeşi Ömer Erdem, CHP’li Efeler Belediye Meclis Üyesi Çetin Dokuzlu, işadamları Semih Ergen, İbrahim Uşaklı ve Mesut Kibar, Aydın Sanayi Odası Meclis Üyesi Fetay Eliçelik’in de bulunduğu öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 61 kişinin ise halen arandığı bildirildi. Gözaltına alınan işadamlarının Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları devam ederken, bazılarının daha önce FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve itirafçı olan kişilerin ifadeleri doğrultusunda yakalandıkları öne sürüldü.