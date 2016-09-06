AKP milletvekilinin hedef gösterdiği Çanakkale Bienali iptal edildi

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın Çanakkale Bienali’nin beş yıldır genel sanat yönetmenliğini yapan Beral Madra yönelik “darbe destekçisi” suçlamasının ardından, 5. Uluslararası Çanakkale Bienali açılışına üç hafta kala iptal edildi.

Çanakkale Bienali İnisiyatifi’nden (CABININ) yapılan açıklamada iptal gerekçesi şöyle açıklandı:

“Bölgemizin son yıllarda yaşadığı savaş ve çatışma ortamı, ülkemizin son dönemde başından geçen elim ve vahim olaylar, herkes gibi bizleri de derinden sarsmış ve üzmüştür. Ülkemizin içinde bulunduğu bu ortamda, sanatın evrensel diliyle, uluslararası saygınlıkta bir etkinliği Çanakkale’de gerçekleştirmek, kentimizin barış kültürünü ve hoşgörüyü içselleştirmiş sosyal dokusunu görünür kılmak önemli bir sorumluluktu. Bu sorumlulukla, partner, bileşen ve destekçilerimizin de katkılarıyla çalışmalarımızı bu güne kadar özveriyle sürdürdük.

Gelinen noktada, Çanakkale Bienali’nin açılışına üç haftadan az bir süre kala, odağında sanatın olmadığı bir gündem etrafındaki gelişmelerden büyük üzüntü duyuyoruz. 3. Çanakkale Bienali’nden bu yana genel sanat yönetmenliği ve eş-küratörlük görevini yürütmekte olan Beral Madra, oluşan bu gündem nedeniyle görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır.

Çanakkale Bienali İnisiyatifi olarak, 10 yılı aşkın süredir yüzlerce insanın emeğiyle oluşturulan Çanakkale Bienali’ni ve kentimizin kadim değerlerini en saygın şekilde temsil edecek sanatsal çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fakat içinde sanatın olmadığı gelişmelerin sanatın kendi pratiklerinin önüne geçtiği bu koşullarda, günün gerçekliğinin herkesi kırılganlaştıran atmosferinin de etkisiyle coşkumuzu ve motivasyonumuzu yitirmiş bulunuyoruz. Bu nedenle 24 Eylül tarihinde açılması planlanan 5. Uluslararası Çanakkale Bienali’ni iptal ettiğimizi kamuoyuna üzülerek duyururuz.

Sanatçı, katılımcı, paydaş, bileşen ve destekçilerimize şimdiye kadar gösterdikleri güven, destek ve emekleri için teşekkürlerimizi, derin saygı ve sevgilerimizi sunarız. Aylan Kurdi’nin cansız bedeninin sahilimize vurduğu günün birinci yıldönümünde, Çanakkale Bienali’ne katkı veren herkesin emeklerini ve gerçekleşemeyen 5. Çanakkale Bienali’ni vatansız kalmış tüm insanlara ithaf ediyoruz.”

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Beral Madra’nın “darbe destekçisi” olduğunu iddia ederek, CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin bienale destek olmaması gerektiğini söylemişti. Bu açıklama üzerine Beral Madra, görevinden feragat ettiğini açıkladı.

“Büyük emeklerle beşincisi yapılan Çanakkale Bienali’nin, bu yıl da Çanakkale’de gerçekleşmesi son derece önemlidir. Küratöryel ekibindeki görevim, bu etkinliğin gerçekleşmesini herhangi bir risk altına alacaksa, ben bu görevimden feragat ediyorum. Bununla beraber, şahsıma yönelik bütün ithamlara dair her türlü hukuki haklarımın da saklı olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”

Bu yıl 42 uluslararası sanatçının katılımı ile gerçekleşecek olan 5. Çanakkale Bienali’nin teması, “Göç” olarak belirlenmişti.