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AKP milletvekilinden koşullu destek

AKP’li Şamil Tayyar: Gezi Parkı Eylemcileri; eşkıyalar, örgütlerle aralarına mesafe koysunlar ben yanlarındayım

11 Haziran 2013 23:33

T24/ ANKARA
AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar,  Taksim Gezi Parkı eylemcilerine, koşullu desteğini açıkladı. Tayyar, “ Çevreciler, eşkıyalar ve örgütlerle aralarına mesafe koysunlar; ben yanlarındayım” dedi.  
 

AKP grup toplantısı öncesinde Taksim Gezi Parkı’na polis müdahalesi milletvekillerinin gündemini oluşturdu. Eylemler boyunca attığı tweetler tartışma yaratan Şamil Tayyar, polisin AKM binası ile Taksim Anıtı’ndaki illegal örgüt ve grupların bayrak, flama ve sloganlarından temizlediğini söyledi. Bu örgütler yüzünden halkın başlangıçta verdiği destekten geri adım attığını anlatan Tayyar,  eylemcilere de , “ Eşkiyalar, illegal örgütlerle aralarına mesafe koysunlar; ben yanlarındayım” dedi.

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