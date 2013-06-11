AKP milletvekilinden koşullu destek

T24/ ANKARA

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Taksim Gezi Parkı eylemcilerine, koşullu desteğini açıkladı. Tayyar, “ Çevreciler, eşkıyalar ve örgütlerle aralarına mesafe koysunlar; ben yanlarındayım” dedi.



AKP grup toplantısı öncesinde Taksim Gezi Parkı’na polis müdahalesi milletvekillerinin gündemini oluşturdu. Eylemler boyunca attığı tweetler tartışma yaratan Şamil Tayyar, polisin AKM binası ile Taksim Anıtı’ndaki illegal örgüt ve grupların bayrak, flama ve sloganlarından temizlediğini söyledi. Bu örgütler yüzünden halkın başlangıçta verdiği destekten geri adım attığını anlatan Tayyar, eylemcilere de , “ Eşkiyalar, illegal örgütlerle aralarına mesafe koysunlar; ben yanlarındayım” dedi.