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Politika

AKP milletvekilinden 'FETÖ' çıkışı: 17-25 Aralık'tan önce, siyasette, bürokraside yükselme o yolla oluyordu

"Biz siyasetçiler olarak bizler vermek durumundayız"

13 Haziran 2018 03:49

24 Haziran seçimlerinde bir kez daha Kırıkkale 1'inci sıradan aday gösterilen  AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, ‘FETÖ’ konusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Can, “17-25 Aralık hadisesinden önce gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse bürokraside yükselme o yolla oluyordu. O nedenle, eğer burada bunun hesabını verecek olanlar varsa başta biz siyasetçiler olarak bizler vermek durumundayız. İnsanları suçlamak durumunda değiliz” ifadelerini kullandı.

AKP’nin toplantısında konuşan Can şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar ben Amerika’ya gittim. Ziyaret ettik. Şimdi Allah aşkına derler ya “Suçsuz olan ilk taşı atsın diye. 17-25 Aralık hadisesinden önce gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse bürokrasi yükselme o yolla oluyordu. O nedenle, eğer burada bunun hesabını verecek olanlar varsa başta biz siyasetçiler olarak bizler vermek durumundayız. İnsanları suçlamak durumunda değiliz .”

Ramazan Can 2017 yılının Mayıs ayında da, “Buradan şunu söylemek istiyorum. Evet 17-25 Aralık’tan önce AK Parti bu yapı ile belki bazı uygulamaları beraber götürmüş olabilir” şeklinde konuşmuştu.

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