AKP Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Demirbağ sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Demirbağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Pazartesi günü yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıkması neticesinde, doktorlarımızın kararı ile tedavimi evde sürdürmekteyim. Hamdolsun ki sağlık durumum şu anda biraz daha iyi. Kuralları hassasiyetle uygulamanın önemini sağlığımızı kaybetmeden önce anlamak mühim. Bu vesileyle tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah’tan şifalar niyaz ediyor, dualarınızı bekliyorum” dedi.



