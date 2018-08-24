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AKP Milletvekili Sofuoğlu tahta arabayla kaza yaptı

Yok kenarındaki saman balyalarına çarptıktan sonra tahta arabadan yere düşen AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, çene ve parmaklarından yaralandı

24 Ağustos 2018 20:45

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Rize’nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde dün 10’uncusu düzenlenen ‘Red Bull Formulaz’ tahta araba yarışlarında, kaza geçirdi. 

Dünya Supersport Şampiyonu mokotosikletçi AKP Sakarya Milletvekili Sofuoğlu, tahta arabayla dik rampada hızla indiği sırada aracın kontrolünü kaybederek saman balyalarına çarptı.  Tahta arabadan yere düşen Sofuoğlu, çenesi ve parmaklarından yaralandı. Buna rağmen yarışa devam eden Sofuoğlu’na bitiş noktasına ulaştığında sağlık görevlileri müdahale etti.

Sonraki yarışlara katılmayan Sofuoğlu, kendi aracıyla Rize Devlet Hastanesi’nde gitti. Pansuman yapılan Sofuoğlu, taburcu edildi. (DHA)

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