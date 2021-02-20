AKP milletvekili Şentürk’ten AKP’li Esenler Belediyesi’ne: Bakanlıktan kazık yediniz, alanın hepsini size yedirmediler

AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AKP'li Esenler Belediyesi'nin arasındaki alan anlaşmasına ilişkin olarak, "Kazık yediniz, alanın hepsini size yedirmediler" dedi.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunumunun ardından AKP’li Esenler Belediyesi’nin temsilcileri söz aldı. İlçenin kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını anlatan belediye temsilcileri, askeriyeden alınan bir alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan anlaşmaya konu olduğunu bildirdi. Bu konu hakkında söz alan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi, AKP Milletvekili Hulusi Şentürk, “Son sekiz, on yıldaki yapı dönüşümünüz gerçekten takdire şayan. Şu son şeyde de bir kazık yemeseydiniz, o alanın hepsi sizde kalsaydı herhalde, Esenler sorunu kalmayacaktı ama o alanın hepsini size yedirmediler, bir kısmına el koydular” ifadesini kullandı.