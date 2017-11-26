AKP Milletvekili, Rasim Ozan Kütahyalı'ya sahip çıktı: Şahidim, Boşnak kurtuluş mücadelesine destek verdi

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Beyaz Tv'de söylediği "Kusturmalı Boşnak saksosu" sözleri nedeniyle işine son verilen Rasim Ozan Kütahyalı'ya sahip çıktı.

Kocabıyık, “Rasim Ozan Kütahyalı’nın Boşnak kardeşlerimizle hiçbir sorunu yoktur. Kendisi geçmişteki Boşnak kurtuluş mücadelesine destek vermiş birisidir. Buna ben şahidim. Olan şey tamamiyle dikkatsizlik ve meslek kazasıdır” diye yazdı.

1981 doğumlu Kütahyalı, Bosna savaşının başladığı 1992’de 11 yaşındaydı.