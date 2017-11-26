T24 LogoT24 Logo
Yaşam

AKP Milletvekili, Rasim Ozan Kütahyalı'ya sahip çıktı: Şahidim, Boşnak kurtuluş mücadelesine destek verdi

"Olan şey tamamen meslek kazası"

26 Kasım 2017 20:16

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Beyaz Tv'de söylediği "Kusturmalı Boşnak saksosu" sözleri nedeniyle işine son verilen Rasim Ozan Kütahyalı'ya sahip çıktı. 

Kocabıyık, “Rasim Ozan Kütahyalı’nın Boşnak kardeşlerimizle hiçbir sorunu yoktur. Kendisi geçmişteki Boşnak kurtuluş mücadelesine destek vermiş birisidir. Buna ben şahidim. Olan şey tamamiyle dikkatsizlik ve meslek kazasıdır” diye yazdı.

1981 doğumlu Kütahyalı, Bosna savaşının başladığı 1992’de 11 yaşındaydı.

ETİKETLER

hüseyin kocabıyıkrasim ozan kütahyalıboşnak saksosuboşnak kuruluş mücadelesi
","articleSection":"Yaşam","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-11-26T20:16:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/akp-milletvekili-rasim-ozan-kutahyaliya-sahip-cikti-sahidim-bosnak-kurtulus-mucadelesine-destek-verdi,499071","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/akp-milletvekili-rasim-ozan-kutahyaliya-sahip-cikti-sahidim-bosnak-kurtulus-mucadelesine-destek-verdi,499071"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24