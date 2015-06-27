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AKP Milletvekili Muhsin Kızılkaya'nın eşi, bıçaklandığı iddiasını yalanladı

Mersin’den milletvekili seçilen AKP’li Muhsin Kızılkaya’nın 2002 yılında bıçakladığı iddia edilen eşi Gülistan Kızılkaya, olayın "kaza" olduğunu ileri sürdü

27 Haziran 2015 20:05

Eşi AKP Mersin Milletvekili Muhsin Kızılkaya tarafından bıçaklandığı iddia edilen Gülistan Kızılkaya, konu hakkındaki iddiaları yalanladı. Yaşananların kaza olduğunu söyleyen Gülten Kızılkaya, Birgün gazetesine iddialarla ilgili dava açacağını ve alacağı tazminatı şiddet gören kadınlara bağışlayacağını belirtti.

Birgün gazetesinde Deniz Coşan imzasıyla çıkan haberde, Muhsin Kızılkaya’nın "2002 yılında eşini bıçakladığı" öne sürülmüştü. 

Muhsin Kızılkaya'nın Twitter adresinden paylaşım yaptığını belirten Gülistan Kızılkaya, şu ifadeleri kullandı:

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