AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu, dünyanın en hızlı Ferrari’sini aldı!

Meclis'e Lamborghini ile gitmesiyle hatırlanan AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, yeni bir lüks araç daha aldı. Sofuoğlu'nun yabancı uyruklu eşinin üzerine alınan SF90 model araç dünyadaki en hızlı Ferrari olarak biliniyor.

Eski Dünya Supersport şampiyonu AKP'li Kenan Sofuoğlu'nun yurt dışında ortalama fiyatı 680 bin Euro (6 milyon 800 bin lira) olan Ferrari marka aracı eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine aldığı öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre; lüks araç ‘MA-MZ harf grubuna' tescil edildi yani misafir araç statüsünde… Sofuoğlu'nun lüks aracına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödememek için bu yöntemi izlediği belirtiliyor.

Bu sayede milyonlarca lira vergi ödemekten de kurtulan AKP’li Sofuoğlu’ndan satın aldığı 2021 model Ferrari SF90 Stradale aracın Türkiye fiyatı vergiler dahil 16 milyon lira civarında. Ferrari F90 Stradale’de 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motor ile 3 adet elektrik motoru bulunuyor ve bu motor sistemi toplamda 1000 beygir güç ile 800 Nm tork üretiyor. Aracın 0-100 km/s hızlanma değerinin 2.5 saniye, maksimum hız değerinin ise 340 km/s olduğu da belirtiliyor.

Meclis’e Lamborghini ile gitmişti

1983 yılında Sakarya Akyazı’da dünyaya gelen Kenan Sofuoğlu, 12 Mayıs 2018’de İtalya’daki Imola Pisti’nde düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

Beş kez dünya şampiyonu olan ve 24 Haziran 2018 yılında AKP Sakarya Milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu, mazbata almaya Lamborghini Aventador otomobili ile TBMM’ye gitmişti. Sofuoğlu’nun aracının ‘misafir araç’ plakalı olması dikkat çekmişti.

Sofuoğlu, lüks otomobilin eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı olduğunu açıklamıştı.

Kenan Sofuoğlu’nun, Lamborghini Aventador model otomobili, Düzce’de motosiklet satışı yapan arkadaşına ait bir firma tarafından 385 bin euroya satışa çıkarmıştı. İlanda otomobilin plakası kapatılırken, ‘Yabancıdan yabancıya’ satışın yapılacağı bildirildi.

Milletvekilli karnesi

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun Meclis’teki ‘performansı’ ise dikkat çekici… 2018 yılından bu yana TBMM Genel Kurulu’nda kürsüye sadece iki kez çıkan Sofuoğlu birinde yemin etmiş yine aynı yıl 2019 yılı bütçe görüşmelerinde söz almıştı. O tarihten bu yana Meclis’te hiç konuşmayan Sofuoğlu’nun bugüne kadar da sadece bir tek kanun teklifinde imzası bulunuyor.

30 Haziran 2020’de gündeme gelen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde imzası yer alan Sofuoğlu, hiç genel görüşme önergesinde bulunmadı. Meclis’te sadece Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görev alan Sofuoğlu, orada da tek bir kez konuştu ve özgeçmişinden bahsetti.