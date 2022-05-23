AKP milletvekili, kadınları hedef alan İHH il başkanını ziyaret etti; "Yan yanalığımız bilinsin istedik"

AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, kadınları hedef gösteren Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanmış ve "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun %80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" demişti.

Uysal tepkiler üzerine paylaşımını silerken daha sonra yaptığı açıklamada, "Çok seviyesiz yorumlar gelmiş o yüzden yorumları kapattım. Her açık f..... demedim. Teşhirci psikolojiye ve bunun varabileceği sonuca işaret ettim. Biraz sağlıklı düşünülse, daha insanî değerlendirmeler çıkardı ortaya. Yazık, delikanlı erkeklerin ruhsal savrulmalarını düşünen yok" ifadesini kullanmıştı.

TIKLAYIN - İHH İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, tepkiler üzerine kadınları hedef alan cinsiyetçi paylaşımını sildi

Uysal'ın sözleri tepkilere neden olurken AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, dün Uysal'ın yanına gitti. Uysal sosyal medya hesabından Sorgun'un ziyaretini şöyle duyurdu:

"Mht vekilimiz @sorgunahmet Ahmed Sorgun Beyefendi pazar demediler tatil demediler an bu an, zaman bu zaman diyerek evimizde ziyaretimize geldiler 'Yan-yanalığımız bilinsin istedik' dediler. Sorumluluk budur. Dost budur "Nerede kaldı?" dedirtmez. Olması gereken anda-yerde hazırdır."