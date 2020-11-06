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AKP milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek Koronavirüs'e yakalandı

06 Kasım 2020 23:50

AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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