AKP Milletvekili: ByLock'tan gözaltına alınan Ahmet Şan neden serbest bırakıldı; koruyan mı var?

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın serbest bırakılmasını Twitter üzerinden paylaştığı, "Millet adına soruyorum. Bylock’tan gözaltına alınan bu şahıs neden sonra serbest bırakıldı. Bu şahsı koruyan mı var?" mesajıyla eleştirdi.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, dün (21 Ağustos 2017) akşam saatlerinde 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle 'FETÖ' operasyonu kapsamında gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.