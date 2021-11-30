AKP milletvekili Aydemir: Siyasi gücümü kullanarak hiç kimsenin zenginleşmesine aracılık etmedim

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz” açıklamasıyla dikkatleri çeken AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in daha önceki bir yazısında yer verdiği şoförünün dahi fabrikalara sahip olduğu iddiasına verdiği yanıtı aktardı.

“AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Akdemir aradı. Hani şoförünün bile üç fabrikası olduğunu yazdığım hatta son açtığı zeytinyağı fabrikasına Uğur Akdemir’in kızının adının verildiği Uğur Aydemir” diyen Altaylı, Aydemir’in şu sözlerine aktardı:

“Fatih Bey, Manisa’da siyasi rakiplerimin bir süredir yaydığı bir dedikodu bu. Belli ki, sonunda size kadar ulaşmış bu. Ama doğru değil. Şunu çok açık biçimde söylerim. İsterseniz kaydedin ve yayınlayın. Siyasi hayatım boyunca siyasi gücümü kullanarak hiç kimsenin zenginleşmesine aracılık etmedim. Hiç kimsenin zenginleşmesinin aracı olmadım. Bahsettiğiniz kişi bir iş adamıdır. Benim de yakın dostumdur. Fabrikasının açılışına katıldığım da doğrudur. Ama benimle yakınlığı nedeniyle zenginleşmemiştir. Zaten iş dünyası içinden birisidir. Bu zenginleşme ile benim bağlantımı kursunlar, hemen siyaseti bırakırım.”

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