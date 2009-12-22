AKP milletvekili Arslan beni öldürtmek istedi

T24- 2. Ergenekon Davası'nın 26’ncı oturumunda iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan, gazeteci, Yeni Parti Genel Başkanı Tuncay Özkan, iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcılarını politika yapmakla suçladı. Tuncay Özkan savunmasına "Burada bulunmam konusunda bilgi sahibiyim ama suçum konusunda hala bilgisizim" diye başladı. Suçunu öğrenmek için 70 sayfalık dilekçe verdiğini söyleyen Tuncay Özkan, her soruya yanıt vereceğini, bildiği herşeyi anlatacağını belirtti. Tuncay Özkan, "Bu iddianame sakattır. Savunma yapmak istiyorum. Savunmam sırasında keşke Sayın Zekeria Öz de hatta sayın Başbakan da burada olsaydı da bunları konuşsaydık. Bu duruşmalarda çok kez 'eyvah' dedim. 'Ne işimiz var burada?' dedim. Çünkü burada bize bu duygu yaşatılıyor" diye konuştu.





Çocukluğum Meclis'te geçti





TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekle suçlandığını belirten Tuncay Özkan, matbaa ustası olan babası Ziya Özkan’ın TBMM çalışanı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "O Meclis'in her bir karesinde çocukluğum geçti. Bahçesindeki ağacın dalından elma koparıp yedim. İlk sapanımı Meclis'in bahçesindeki ağacın dalından yaptım. Babam 42 yaşında öldüğünde TBMM’nin bize bağladığı dul ve yetim aylığı ile okuduk. Bizi bu günlere getiren TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiğim iddiasını, bana nasıl yazarlar? TBMM’de en son görevim Cumhuriyet Gazetesi’nin parlamento şefliğiydi. Böyle bir suçlamayı bir insanın bana yazması için vicdansız olması gerekir."





Tutuklandıktan sonra Metris Cezaevi’ne götürüldüğünü belirten Tuncay Özkan, "Avluya çıkartıldığımız da avlunun üstünün kapatıldığını gördüm. Nedenini sorunca Tuncay Özkan’ı helikopter ile kaçıracaklarmış. Bu yüzden üstü kapalı şekilde avluya çıkacaksınız’ dediler" diye konuştu. 15 yaşındaki kızı Nazlıcan’a cezaevinden hergün mektup yazdığını ifade eden Tuncay Özkan, gazetelerden kestiği yazıları kızına göndererek, “Bunların hepsi gerçek” dediğini söyledi.



İnançlarımız nedeniyle yargılanacak mıyız?



Alevilikle suçlandığını belirten Tuncay Özkan, "Muharremdeyiz. 10’unda beklerim, aşure günü. Bize de gelin birlikte iftar yaparız. Şimdi inançlarımızdan dolayı mı sorgulanacağız. Ergenekon iddiasıyla gözaltına alınıp buraya geleceğimi biliyor muydum? Ama ben doğruluk için buradayım. Ne derler, ’Bir Tuncay Ölmüş’ derler. Bu ülkenin hukukuna, demokrasisine, temel değerlerine, insani değerlerine çok katkım olmuştur. Yalnızlığı kabul ederek buraya geldim. Ama beni hiç yalnız bırakmadılar. Türkiye’nin her yerinden mektup yağdı. Sevgi yağdı. Aşk yağdı. Duruşma salonunun tavanı çöktüğünde çok korktum. Size birşey olacak, diye korktum. Ama bugün yüzde yüz tavan çökmeyecek. Çünkü Atatürk de dahil bütün ruhların burada olduğuna inanıyorum. Savcılık beni Sivas katliamını yapmakla suçluyor. Savcılara sorsak, Sivas katliamının tarihini hatırlamazlar. 33 kişiden bir tekinin adını hatırlamazlar. Başbağlar'ı yapmışım. Sorsam tarihini hatırlamazlar" dedi.





Beni öldüremediler





Savunmasının aynı zamanda manifestosu da olacağını ifade eden Tuncay Özkan, AK Parti Diyarbakır milletvekili İhsan Arslan’ın kendisini öldürtmek istediğini öne sürerek bunun delilerinin de Matkap Operasyonu Davası'nın dosyasında bulunduğunu söyledi. Kanaltürk Televizyonu’nda bir programın yayınlanmaması için birçok kişinin araya girdiğini, çok paralar teklif edildiğini ifade eden Tuncay Özkan, "Ancak kabul edilmeyince AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Muşlu bir korucu aile ile beni öldürtmek içini anlaşmış. Görüşmeler yapılmış. Telefon dinlemeleri yapılmış. Aynı çete Kapalıçarşı’daki bir kuyumcuyu kaçırmak içinde görüşmeler yapmış. Ben bu olayla ilgili olarak savcı Hikmet beye ifade verirken Savcı Zekeriya Öz de odaya geldi. İfademi dinledi. Bu ifadem Matkap davasının dosyasında var. Matkap dosyasını getirtin. Bu mafya liderini dinleyin. Zekeriya Öz’ü de dinleyin lütfen. Ben niye burdayım? Beni öldüremedikleri için burdayım" dedi.



Tuncay Özkan savunmasının devamında şunları söyledi: "Savcı makamı politika üretecek, yargıç makamı politika üretecek, bize gelince politika üretmek suç olacak. Ergenekon iddianamesinde sadece benimle ilgili 1870 telefon tapesi var. Bunların hepsini okuyacağım arkadaşlar. 6 ay sürecek. Bunlar benim Ergenekon çeyizim. Dehşet. Nedir bunlar? Görünce şoka girdim. Beni asın valla. İçine bakmaya ne gerek var. İddianamede CHP ve MHP’yi ele geçirmeye çalışmakla suçlanıyorum. Devlet Bahçeli’yi desteklerim. Çünkü o benim hocam, onu destekledim. Ayrıca CHP’den seçim öncesi reklam parası aldığım belirtiliyor. Yandaş medyada seçim öncesi para aldı. Bana niye reklam parası aldın, deniyor."