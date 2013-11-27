AKP Milletvekili Alaboyun: ÖSO'ya destek verilmeli

AKP Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun, özellikle hafif silahlar konusunda Özgür Suriye Ordusu’na verilmiş sözlerin olduğunu ifade etti. Alaboyun, "Amerika bunu hiç yerine getirmedi. Bunun nedeni; orada El Nusra ve El Kaide gibi unsurların güç kazanıyor olması. Biz de şunu söylüyoruz: siz Özgür Suriye Ordusu’na destek vermezseniz, o oluşumlar ister istemez orada güç kazanacak" dedi.

Ali Rıza Alaboyun, NATO ve İtalya Parlamentosu işbirliğinde gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz ve Orta Doğu Özel Çalışma Grubu ve Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Ortak Semineri’ne katılmak üzere beraberindeki bazı milletvekilleriyle Roma’ya geldi. Orta Doğu ve Akdeniz Özel Çalışma Grubu Başkanı olan Alaboyun, iki gün süren toplantıların ardından Türk gazetecilere açıklama yaptı.

Seminere 27 ülkeden 80’e yakın parlamenterin katıldığını aktaran Alaboyun, burada ağırlıklı olarak Libya, Mısır ve Suriye’nin konuşulduğunu anlatarak, "Suriye’yle sınırı olan tek NATO ülkesi biziz. Avrupa’nın sınırı olmadığı için oraya bakış açıları bizim gibi değil. Belki de bu nedenle benim komisyon başkanlığına getirilmem istendi" dedi.

Mülteciler belki de ülkelerine dönmek istemeyecek

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, toplantılar süresince kurduğu temaslarda Suriye konusunda iki şeye dikkat çektiklerinin altını çizen Alaboyun, bunları şöyle anlattı:

"Birincisi, Suriye konusu kısa sürede çözülmezse uzun vadede ikinci bir Afganistan olma riski var. İkincisi, göçmen sorunu. Türkiye’de 600 bin Suriyeli göçmen var. Bunun 200 binini ancak kamplarda tutuyoruz, ama 400 bini ufak tefek elindeki parayla Anadolu’nun her yerine dağılmış ve bunlar iş arıyor, çok zor durumdalar. Bu insanların belki de Suriye sorunu çözüldükten sonra ülkelerine dönme gibi talepleri de olmayacak. Çünkü burada da ister istemez kök salmış olacaklar. Bu konuda Avrupalıların sessiz kalması çok sağlıklı değil. Suriye konusunda biz üzerimize düşeni yapmaya çalıştık."

'Özgür Suriye Ordusu'na destek vermezsen başka unsurlar güç kazanır'

Bugün , özellikle hafif silahlar konusunda Özgür Suriye Ordusu’na verilmiş sözlerin olduğunu dile getiren Alaboyun, "Amerika bunu hiç yerine getirmedi. Bunun nedeni; orada El Nusra ve El Kaide gibi unsurların orada güç kazanıyor olması. Biz de şunu söylüyoruz: siz Özgür Suriye Ordusu’na destek vermezseniz, o oluşumlar ister istemez orada güç kazanacak. Çünkü umutsuzluğa kapılan yeni neslin, oralara doğru eğilimi var ve orada ikinci bir Afganistan’ın doğabileceğini gündeme getirdik" diye konuştu. Alaboyun, İran’ın nükleer programına ilişkin varılan anlaşmanın da, asamble nezdinde ’Bölgenin istikrarı ve demokratikleşmesinde en önemli adımlardan biri’ olarak algılandığını söyledi.