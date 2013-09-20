AKP milletvekili Ahmet İyimaya: Anayasa Komisyonu başarısız



TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi, AKP Ankara milletvekili Ahmet İyimaya, komisyonun çalışmaları sonunda bir Anayasa projesi çıkmasının zor göründüğünü belirterek, "Bana göre komisyon, çalışma süresinin ahlâki sınırlarının sonuna geldi, tabii sınırlarına da yaklaştı. Bu sınır, en geç mahalli seçim sürecinin başlama zamanı olarak görülüyor" dedi.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi AKP milletvekili Ahmet İyimaya, "Komisyon müzakere sürecinde başarılı, kural üretme, taslak üretmede başarısız'' dedi.

TBMM Yazım Komisyonu, bugünkü toplantısını MHP Konya milletvekili Faruk Bal başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantının sabahki oturumunda "vatandaşlık" başlıklı madde müzakere edildi ancak uzlaşma sağlanamadı. İkinci oturumda ise "Başkanlık Divanı" başlıklı madde görüşüldü.

Komisyon, 23 Eylül Pazartesi günü yapacağı toplantıda, yüksek yargı organlarına ilişkin maddelerle görüşmelere devam edecek.

Komisyon üyesi İyimaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Komisyon müzakere sürecinde başarılı, kural üretme, taslak üretmede başarısız" dedi. İyimaya, şöyle konuştu:

"Bu çalışma sonunda bir Anayasa projesi zor görünüyor. Bana göre komisyon, çalışma süresinin ahlâki sınırlarının sonuna geldi, tabii sınırlarına da yaklaştı. Bu sınır, en geç mahalli seçim sürecinin başlama zamanı olarak görülüyor. Şu anda komisyon norm üretme kapasitesini neredeyse yitirmiştir. Komisyon şu an, taslak üretemeyen komisyon görüntüsü veriyor ve bu da kimseyi sevindirmez. Akıl ve vicdan doğruyu buluyor ama ruh ve psikoloji hazır olmadığı için kalemler metin yazamıyor."

İyimaya, bugün görüşülen "vatandaşlık" başlıklı maddede ortak bir formül üretemediklerini vurgulayarak, "Çok somut bir örnek vereyim. Mesela TBMM ile ilgili hükümlerde, Başkanlık Divanı var. Orada uzlaşılmayan, kırmızı kalan tek nokta, Divan'da kadınların eşit temsili ilkesinin gözetilmesi. 'Biz bunu kabul edelim ve bir madde daha kabul edilmiş olsun' dedik, ancak kabul görmedi. Komisyon şu basit cümlede bile uzlaşamadı. Bu konuda üç parti anlaştı ama bir parti bu mutabakata katılmadı. Hiçbir partiye zarar vermeyen, çok geniş kitleye mesaj anlamına gelen bu kadar kolay bir konuda uzlaşma sağlayamayan bir komisyonun, çok zor konularda uzlaşma sağlayabilmesi nasıl olur?" diye konuştu.

Başkanlık Divanı'nda kadınların eşit temsili ilkesinin gözetilmesinde AK Parti, CHP ve BDP'nin uzlaştığı ancak MHP'nin, "bunu karşılayan başka bir hüküm olduğu gerekçesiyle" bu mutabakata katılmadığı öğrenildi.