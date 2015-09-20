AKP milletvekili aday listesinin 4 şifresi

Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, AKP'nin 1 Kasım için belirlediği milletvekili aday listesinin 4 şifresini yazdı. Kulislerde "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın listeye ağırlığını koyduğu" iddialarını hatırlatan Zeyrek, "Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın isimler, listenin bu halinden memnun ve ‘MKYK listesinin yarattığı algıyı değiştirdi’ görüşünü dile getiriyorlar" dedi.

Hürrriyet Ankara Temsilcisi Zeyrek'in AKP listesine ilişkin analiz haberi şöyle:

‘Erdoğan’ın listesi’ diyenler ağırlıkta ama listede Erdoğan’ın tercih hakkı olsaydı başka isimlerle değiştirmek isteyeceği Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Mehmet Ali Şahin gibi isimler var. Aynı şekilde Davutoğlu’nun yakın ekibini, TBMM’ye taşıyor olması da ‘Erdoğan’ın listesi’ tanımını eksik hale getiriyor. Zira Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın isimler, listenin bu halinden memnun ve ‘MKYK listesinin yarattığı algıyı değiştirdi’ görüşünü dile getiriyorlar. Peki AK Parti milletvekili listelerinin sırrı ne? Madde madde gitmek gerekirse;

1- En fazla oy hesabı

Öncelikli unsurun, Erdoğan’ın, Ahmet Davutoğlu’nun ya da Abdullah Gül’ün listelerdeki etkisinden çok, AK Parti’nin 1 Kasım’da alabileceği en çok oyu alması olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle, Hüseyin Yayman, Muhsin Kızılkaya, Mazhar Bağlı, Uğur Işılak, Mahmut Övür, Ayşenur İslam, Abdurrahim Boynukalın gibi tabanı olmayan vitrin isimleri liste dışı bırakıp yerlerine partiyle özdeşleşmiş deneyimleri siyasetçileri yazmada bir dakika bile tereddüt edilmemiş. Güneydoğu illerinde, aşiretlerin, geniş ailelerin oyunu alabilecek adayların tercih edilmesi de partinin tek tek her oyun hesabını yaptığını gösteriyor.

2- MKYK’dan sonra grup

Diğer taraftan, Erdoğan’a çok yakın olmalarıyla bilinen Burhan Kuzu, Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım, Ömer Çelik, Mustafa Şentop ve Mustafa Ataş gibi kritik isimlerin AK Parti’nin TBMM grubuna yön vereceği de ortada. Bu da AK Parti’nin sadece MKYK’sının değil, TBMM Grubunun da Erdoğan’ın izinden gideceğini gösteriyor.

3- Meydanlara da ortak

7 haziran seçimleri öncesinde meydanlara inen Erdoğan’ın 1 Kasım seçimleri için de sahada olması bekleniyor. Haliyle, Erdoğan, sadece parti yönetimi ve aday listesini etkilemekle sınırlı kalmayacak, meydanlarda kullanılacak söylemlere de büyük ölçüde ortak olacak.

4- Kimler bakan olacak?

AK Parti yönetiminin ve TBMM Grubunun netleşmesinin ardından dördüncü bir gösterge de 1 Kasım’dan sonra şekillenecek. AK Parti’nin tek başına iktidar ya da koalisyon ortağı olması halinde kimlerin bakan olacağı da bu noktada öne çıkacak. Hem MKYK’yı, hem milletvekili listesini etkileyen Erdoğan, seçimden başarılı çıkılması halinde hükümet üyeleri konusunda daha net bir tavır sergileyebilir.