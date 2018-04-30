T24 LogoT24 Logo
Yaşam

AKP milletvekili aday adayından kandil mesajı

Diyarbakır'dan milletvekili aday adayı olan Elbey, Berat yerine Berat Kandili'ni kutladı

30 Nisan 2018 20:30

Diyarbakır’da AKP’den milletvekili aday adaylığını açıklayan Abdullah Elbey, Mevlit Kandili’ni kutladı. Aday adayı olmasının ardından kandil nedeniyle bir mesaj yayınlayan Elbey, "Ülkemizden başlayarak tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin hakim olması dileklerimle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi.

DHA’nın haberine göre, Diyarbakır'da Abdullah Elbey, AKP'den milletvekili adaylığını açıklayarak 'Berat Kandili' dolayısıyla mesaj yayınladı. Kandilin, tüm İslam alemine huzur getirmesini dilediğini söyleyen Elbey, "Ülkemizden başlayarak tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin hakim olması dileklerimle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi. "Ak Parti’nin davası Türkiye’nin davasıdır, partimize ve bölgemize katkıda bulunmak için aday adayı oldum" diyen Elbey, şöyle konuştu:

"Ülkemizin daha güçlü, milleti mutlu, kalkınmış ve milli gelir seviyesi yükselmiş olması  amacıyla milletimizi parlamentoda temsil etmek için yola çıktık. Yeni Türkiye ile birlikte artık yepyeni bir siyaset anlayışının içindeyiz. Bu kutlu davada Diyarbakır’ımıza daha iyi hizmet etmek için bu yola çıktık.Öncelikli hedefimin bölgemize hizmet etmek vatandaşlarımız ile temasa ağırlık vererek, çalmadık kapı, gidilmedik köy bırakılmayacağız. Bu hizmetlerden de geri adım atılmayacak. Davamıza, geleceğe yönelik hedeflerimize bizi ulaştıracak  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve Ak Parti yolunda yolumuza devam edeceğiz. Allah Birlik Beraberliğimizi daim etsin."

Düzeltme - İlk olarak "AKP'den milletvekili aday adaylığını açıkladı; kandilleri karıştırdı" başlığıyla yayınlanan bu haber, Doğan Haber Ajansı'nın yolladığı metinde düzeltme yapması üzerine değiştirilmiştir. Haberin ilk metni şöyleydi: 

Diyarbakır’da AKP’den milletvekili aday adaylığını açıklayan Abdullah Elbey, Berat Kandili yerine yanlışlıkla Mevlit Kandili’ni kutladı. Aday adayı olmasının ardından kandil nedeniyle bir mesaj yayınlayan Elbey, "Ülkemizden başlayarak tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin hakim olması dileklerimle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi.

*Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi Muhammed’in doğuşunu; Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat Kandili'nde ise ibadet etmenin diğer günlerden daha önemli olduğuna inanılarak af dilenir.

 

ETİKETLER

diyarbakırAbdullah Elbeymilletvekili aday adayıakpak partiyanlış kandilberat kandilimevlid kandili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24