AKP'den milletvekili aday adayı Yunus Barik’in şirketi son 10 yılda kamudan 53 ihale aldı

AKP’li Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü'nün “İş Makinesi Kiralama İşi” ihalesini AKP'den milletvekili aday adayı olan Yunus Barik’in şirketi 2 milyon 960 bin TL'ye aldı. Barik'in şirketi, son 10 yılda kamudan 147 milyonu TL’yi aşan 53 ayrı ihale aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, 9 Kasım 2021’de “İş Makinesi Kiralama İşi” adı altında ihaleye çıktı. 3 Ocak 2022’de açıklanan sonuç ilanına göre ihaleyi 2 milyon 960 bin TL teklif veren CYB Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı.

53 ayrı ihale

Birgün'den Filiz Gazi'nin haberine göre, ihaleyi alan CYB Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2011’den bu yana AKP’li belediyelerden birçok ihale aldı. Şirket 2011’den bu yana kamu işlerinden 53 ihale aldı. Şirket kanalizasyon, yağmursuyu, içmesuyu hattı yapımı, taşıt, iş makinası, otobüs, minibüs ve servis kiralanma işleri adı altında AKP’li belediyelerinden sayısız ihale aldı. Tavşanlı Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü, Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Adapazarı Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir, Çatalca Belediyesi gibi pek çok belediye şirkete para akıttı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre şirketin sahibi Cemil Barik ve Yunus Barik. 2015’te AKP Sakarya Milletvekili Aday Adayı Yunus Barik’in şirketi kamudan 2011 ile 2021 yılları arasında kamudan 53 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 147 milyon 712 bin TL’yi buluyor.