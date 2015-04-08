AKP milletvekili aday adayı başından vurulmuş halde bulundu

Ankara’da Atatürk Bulvarı'ndaki otelde kalan Celal Ayrancı’nın odasından silah sesi geldi. Bunun üzerine, Ayrancı'nın kaldığı odaya giden görevliler, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Görevliler, Ayrancı'yı başından vurulmuş halde buldu. Evli ve iki çocuk babası, 35 yaşındaki Ayrancı'nın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da olayın gerçekleştiği otele gelerek yetkililerden bilgi aldı. Otelden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, "Henüz sıcak bir olay. Gerekli incelemeleri güvenlik güçlerimiz, savcılığımız yapıyor. Hepimizi hakikaten şok eden bir hadise" ifadesini kullandı.

Ayrancı'nın AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunun hatırlatılması ve "milletvekili aday listesine giremediği için intihar ettiği" iddiasının gündeme geldiğinin belirtilmesi üzerine Yılmaz, "Bilemiyoruz. Bu iddialar olabilir ama soruşturmalar sonuçlanınca daha sağlıklı açıklama olacaktır" diye konuştu.