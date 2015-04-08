T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP milletvekili aday adayı başından vurulmuş halde bulundu

İş adamı ve AKP Bingöl milletvekili aday adayı Celal Ayrancı, Ankara’da kaldığı otel odasında ölü bulundu

08 Nisan 2015 09:36

Ankara’da Atatürk Bulvarı'ndaki otelde kalan Celal Ayrancı’nın odasından silah sesi geldi. Bunun üzerine, Ayrancı'nın kaldığı odaya giden görevliler, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Görevliler, Ayrancı'yı başından vurulmuş halde buldu. Evli ve iki çocuk babası, 35 yaşındaki Ayrancı'nın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da olayın gerçekleştiği otele gelerek yetkililerden bilgi aldı. Otelden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, "Henüz sıcak bir olay. Gerekli incelemeleri güvenlik güçlerimiz, savcılığımız yapıyor. Hepimizi hakikaten şok eden bir hadise" ifadesini kullandı.

Ayrancı'nın AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunun hatırlatılması ve "milletvekili aday listesine giremediği için intihar ettiği" iddiasının gündeme geldiğinin belirtilmesi üzerine Yılmaz, "Bilemiyoruz. Bu iddialar olabilir ama soruşturmalar sonuçlanınca daha sağlıklı açıklama olacaktır" diye konuştu. 

ETİKETLER

celal ayrancıakpmilletvekiliadayankaraotelcinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24