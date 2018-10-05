AKP, MHP'nin 7 maddelik af teklifini vatandaşlara sormaya hazırlanıyor

MHP’nin af önerisi üzerindeki değerlendirmelerini sürdüren AKP yönetiminin, seçimler öncesinde partiye olumsuz etkisi olup olmayacağını görmek için anket yaparak toplumda af önerisinin nasıl karşılandığını ölçeceği belirtildi.

Kulislerde, affa sıcak bakmayan AKP’nin, MHP ile ittifakın zarar görmemesi için kamu vicdanını en az yaralayacak şekilde önerinin kapsamının daraltılması ya da denetimli serbestlik süresinin 2 yıldan 3-4 yıla çıkarılması formülüne sıcak bakabileceği kaydediliyor. Öte yandan AKP yönetiminin, üzerinde uzlaşılsa bile daraltılmış da olsa toplumda ‘af’ olarak nitelendirilecek bir düzenlemeyi seçimden önce çıkarmak istemediği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

MHP'den bir af açıklaması daha

Af önerisine baştan beri sıcak bakmayan, ancak MHP’nin ısrarı üzerine konuyu gündeme alarak inceleme başlatan AKP, ittifakın zarar görmemesi için hassas bir süreç yürütüyor. Öneriyi ‘hemen reddediyor’ gibi görünmek istemeyen AKP yönetimi, önceki dönemlerde çıkan af düzenlemeleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi kararlarını da inceliyor. AKP, bunlarla sınırlı kalmayıp düzenlemenin toplumda nasıl karşılandığı, etkisi ve tepkisini de ölçmeyi planlıyor. Bu kapsamda ilerleyen günlerde kamuoyu anketleriyle halkın af düzenlemesini isteyip istemediği sorulacak, bir af düzenlemesi çıkarılması durumunda bunun partiye olumlu ve olumsuz etkileri ölçülecek. Partinin af önerisiyle ilgili MHP’ye de ileteceği görüşünün oluşmasında bu anketlerin önemli olacağı dile getiriliyor.