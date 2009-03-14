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Politika

AKP, MHP projelerini kopyaladı

AKP'li Sapanca Belediye Başkanı'nın MHP Karabük adayının projelerini kendi projesi diye dağıttığı ileri sürüldü.

14 Mart 2009 02:00

Sakarya'nın Sapanca İlçesi Belediye Başkanı ve AKP adayı İbrahim Uslu'nun yerel seçimlerde MHP Karabük belediye başkan adayı Rafet Vergili'nin projelerini, kendi projesi diye dağıttığı öne sürüldü. AKP Belediye Başkanı Uslu'nun projelerini anlatırken `Karabük' adını çıkarmayı unutmasıyla kopya projeler ortaya çıktı.


İkinci kez AKP'den Sapanca Belediye Başkan adayı olan İbrahim Uslu, ‘Sapanca 2014 Projeleri Hazır' adıyla projelerini hazırlatarak halka dağıttı. Ancak projeleri inceleyen Sapancalılar, proje katalogundaki bazı bölümlerinde Sapanca yerine `Karabük' yazdığını fark etti.

Proje kitapçığı içerisindeki `Sapanca Mahalle Evleri' projesinin altında, “Karabük, her zaman vurguladığımız üzere, ıssız, zira ilimizde sosyal yaşam olanakları son derece kısıtlı. Karabük'te kadınlar için hiçbir sosyal alan yok'' gibi ifadeler dikkat çekti. İlçedeki DP'liler, AKP'li Belediye Başkanı İbrahim Uslu'nun projesini incelediklerinde Uslu'nun kendisine ait olduğunu söylediği projelerin büyük kısmının MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili'ye ait olduğu ortaya çıktı. İmla hataları ile dolu proje katalogunun gelişi güzel hazırlandığı, projelere dikkat edilmediği görülürken, AKP'li mevcut Başkan ve başkan adayı Uslu'nun ‘Pazaryeri düzenlemesi’ başlıklı projesi altında da “Yeni pazaryerinin tamamıyla bitirilmesi için Ocak 2009 tarihini hedeflediği” yazılı olduğu görüldü.

Proje katalogundaki `Enerji ve iletişim nakil hatlarının yer altına indirilmesi', `Pazar yeri düzenlemeleri', `Toplu taşıma terminali' gibi başlıklı projelerin de harfi harfine MHP'li Karabük adayının projelerinden kopyalandığı görüldü.

Sapanca Belediyesi yetkilileri broşürleri hazırlatılan firmanın ihmalinden dolayı bu sorunun yaşanmış olabileceğini belirti.

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