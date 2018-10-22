AKP-MHP ittifakında bir çatlak daha: Ortak aday kaybettirebilir

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP ile yapılması planlanan ittifakın beklendiği kadar ‘başarılı’ olmayabileceği yorumunda bulundu. Turan, “Masa başında iki parti anlaşıp ‘ortak aday çıkaracak’ dendiğinde iki partinin tüm seçmeni aynı adaya oy vermeyebilir” dedi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’na konuşan AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Turan, “Yerel seçimlerde MHP ile nasıl bir iş birliği olacak” sorusuna şu cevabı verdi:

"Bunun zorlukları var. Çünkü, bazı illerde yerel seçimlerde MHP ili almış ama genelde 5’inci parti olmuş. Ya da AK Parti belediyeyi almış ama genel seçimlerde daha az oy almış. Dolayısıyla burada hangi partinin önde olacağı, hangi kriterin dikkate alınacağı gibi çok farklı konular var. Aynı şekilde halk, siyasette hesabi işlere izin vermez."

“Masa başında iki parti anlaşıp ‘ortak aday çıkaracak’ dendiğinde iki partinin tüm seçmeni aynı adaya oy vermeyebilir. Aksine daha da olumsuz bir sonuç çıkabilir ve seçmenin kaçma ihtimali gündeme gelir. O nedenle masa başı hesaplar yerine toplumsal ilişki ve tabansal bir yolun daha kıymetli olduğu kanaatindeyiz. Toplum irfanı ve toplum vicdanı bu ittifakı sağlayacaktır diye düşünüyorum.

"Tabii ki belediye başkanlarımızda değişiklik olacaktır, çok daha fazla olacaktır"

“Belediye başkanlarının büyük bölümünün değişeceği iddiaları”ila ilgili de konuşan Turan, şunları söyledi:

“AK Parti’yi kıymetli kılan en temel özelliklerinden biri kurulduğu günden beri, bu dönüşümü ve değişimi sağlamasıdır. Hemen hemen her seçimde milletvekillerinin yüzde 50-60’ının değişmesi söz konusu. Tabii ki belediye başkanlarımızda da değişiklik olacaktır. Ancak, bu seçimlerde çok daha fazla olacaktır. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi halkımızın değişik gerekçelerle değişim beklentisi var. İkincisi ise 3 dönemlik belediye başkanlarımız var. Ben üç dönem belediye başkanlarımızın mutlaka genel merkezle görüşerek aday olmamalarını tavsiye ederim. AK Parti hiç kimsenin babasının malı değil, hiç kimse olmazsa olmaz değil. Bizim bir tane olmazsa olmazımız var o da genel başkanımız.”

"Eğer genel başkanımız istişare yapmazsa, ekibine güvenmezse biz bugünlere gelemezdik"

12 yaşında Millî Gençlik Vakfı’nın okul başkanıyken tanıştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’deki ‘tek karar verici’ olduğu yorumlarına da katılmadığını ifade eden Turan, şöyle devam etti:

“17 yılı geride bıraktık. Eğer genel başkanımız istişare yapmazsa, ekibine güvenmezse biz bugünlere gelemezdik. Ben MYK üyesiyim. Genel başkanımızın MYK’daki tavrına, tarzına, saatlerce bizleri nasıl sabırla dinlediğine en yakın şahitlik eden insanlardan biriyim. O nedenle bu yorumlar büyük bir haksızlık genel başkanımıza. Yapılan tartışmalar ile birlikte karar değiştirdiğine yönelik bir sürü örnek verebilirim size. Genel Başkanımız iletişime çok açık bir insan. Her şeye onun karar verdiği ithamı çok haksızdır. Hiçbir zaman kendi fikrinde ısrarcı olmaz. MYK’da tartışılır. Hatta çoğu zaman gayriresmî oylama bile yapar. Farklı görüşler ortaya çıktığı zaman hemen oylamaya başvurur ve çıkan sonuç alınan karar olur.”