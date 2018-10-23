AKP-MHP gerilimi |"AK Parti'nin 'Andımız' ve 'af konusundaki' yaklaşımı; siyasal fermantasyon"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya AKP- MHP arasında yaşanan gerilimi yorumladı. Cumhur İttifakı’nda yaşananlara bakıp 'Tamam ittifak bitti' diyenlerin yanılacağını işaret eden yazar, AKP'nin 'Öğrenci Andı' ve 'af' meselesinde toplumda 'MHP ne derse hükümete yaptırıyor' algısını kırmak için politika belirlediğini bu yönde davrandığını öne sürdü.

AKP ve MHP'nin itfiktan vazgeçmesinin olanaksız olduğunu kaydeden Sarıkaya, AKP'nin kamuoyunda oluşan 'MHP ne derse hükümete yaptırıyor; hükümet MHP’nin dediğinden çıkmıyor' algısını yok etmeye çalıştığını, 'AK Parti’nin MHP’lileştiğine' ilişkin sosyolojik tabanda var olan düşünceyi kırmanın yolunu aradığına dikkati çekti. Yazar, "Andımız' ve 'af konusundaki' politik yaklaşımının özü de bu temele dayanıyor" dedi.

"Siyasal fermantasyon"

Sarıkaya, AKP’nin denge politikası uyguladığını öte yandan, MHP ile görüntü verirken, bazı ana politikalarda farklı kulvarlarda olduğunu anımsatmaktan kaçınmayacağını savundu. Habertürk yazarı, "Bu aykırılıklarını da liderlik yerine, Numan Kurtulmuş, Bülent Turan, Bekir Bozdağ’ın demeçlerinde rastlandığı gibi, ikinci isimler düzeyinde sürdürecek.Böylece son üç seçimdir kıl payı kazandığı bazı mega kentlerdeki liberal, muhafazakar seçmeni kaçırmama yoluna gidecek. Yaşananları nasıl tanımlayacağımıza gelirsek; ister dengeli ayrıştırma deyin, isterseniz siyasal fermantasyon…Her ikisi de ortaya çıkan olumsuz algıları çürütmeyi hedefliyor; o kadar…" değerlendirmesinde bulundu.

Muharrem Sarıkaya'nın "İttifaka sınır çizimi" başlığıyla (23 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz