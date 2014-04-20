AKP Mersin İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı İstifa Etti

Hikmet Durgun

Mersin’de AKP İl Teşkilatında yaşanan istifa depremi sürüyor. Bugün de AKP Mersin Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sevim Yavuz seçim başarısızlığı gerekçesiyle istifa etti.

AKP Mersin İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Yavuz, AKP’nin Mersin’de başarılı olmadığını ve başarısızlık gerekçesiyle istifa ettiğini söyledi. Edindiği bilgiye göre Kadın kollarında Yöneticim görevini yürüten birçok kişinin daha istifa ettiğini aktaran Yavuz, başarı iddiasıyla yola çıktıklarını ama başarısız olduklarını dile getirdi.

Kısa bir süre önce de AKP Mersin İl Başkan Yardımcısı Hidayet Şeker, Halit Pekduran ve İl Yöneticileri Sibel Söylemez, Yusuf Gök, Mehmet Metin Demir, Mehmet Kartal Tülin Arıcı ile birkaç yönetici daha istifa etmişti.

