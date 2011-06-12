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Politika

AKP Merkezi'nde dönerciler toplandı!

Seçim sonuçları beklenirken AK Parti Genel Merkezi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı...

12 Haziran 2011 03:00

T24 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını genel merkezden takip etmesi beklenirken, birçok dönerci AKP Genel Merkezi'nin önünde toplanmaya başladı! Ayrıca güvenlik güçleri de AK Parti Genel Merkezi'nde yoğun güvenlik önlemleri aldı.  


Döner stantı kuruldu

Bu arada parti genel merkezinin önünde bulunan otoparka da araçlar alınmazken, bu alana üç adet sinevizyon yerleştirildi. Bir döner firması da otopark alanında stant oluşturdu.
Parti genel merkezinin çevresinde güvenlik hattı oluşturulurken, sadece görevli olanların partiye girmesine izin veriliyor.


Güvenlik önlemleri alındı

Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne bağlı bomba arama ekipleri de basın mensupları için AK Parti Genel Merkezi'nde oluşturulan merkezi, canlı yayın için parti önünde oluşturulan alanı ve canlı yayın araçlarını boşalttırarak, iki dedektör köpekle bomba araması yaptı.



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