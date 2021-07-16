AKP, Merkez Bankası'yla ilgili eleştirilere konu olan maddeyi torba yasa teklifinden çıkardı

AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan torba yasa teklifinde son dakika değişikliği yapıldı. Devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerinin aynı zamanda Merkez Bankası Banka Meclisi üyesi olarak da görev yapabilmelerine olanak sağlayan madde teklif metninden çıkarıldı. Bu konu daha önce bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmiş ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi yasa ile düzenlenmesi gerekçesiyle iptal kararı vermişti.

Cumhuriyet’in haberine göre torba teklifin görüşmeleri sırasında Banka Meclisi üyelerinin ücret almamak kaydıyla zaten üniversitelerde ders verebildikleri, böyle bir düzenlemeye gerek olmadığı dile getirildi.

Torba yasa teklifindeki maddenin Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliğine atanan Prof. Başak Tanınmış Yücememiş ile Prof. Elif Haykır Hobikoğlu için şahsa özel çıkarıldığı eleştirileri yapıldı. Merkez Bankası Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şerif Uygun bu üyelerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptaliyle birlikte üniversitedeki görevlerinden ayrıldıkları bilgisini verdi. Uygun, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlükte olduğu dönemdeyse Mayıs 2020 ile Haziran 2021 arasındaki dönemde, evet, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin sağladığı hukuki dayanakla iki görevi birden yerine getirebilmişler” dedi.

Uygun’un sözünü ettiği dönemde Prof. Başak Tanınmış Yücememiş ile Prof. Elif Haykır Hobikoğlu’nun Merkez Bankası ile öğretim üyeliğinden ayrı ayrı maaş alıp almadıkları netleşmedi.