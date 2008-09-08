'AKP medyayı teslim almak istiyor'

Çokseslilik tehdit altında

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Türk basın tarihinin kritik bir aşamadan, demokrasinin de önemli bir sınavdan geçtiğini ileri sürdü. Çelebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan arasındaki tartışmayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "AKP Hükümeti uzun süredir devam eden toplumu kuşatma ve teslim alma girişimlerine devam ediyor. Sendikaları, meslek örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, medyayı ve hatta kamu kuruluşlarını istisnasız teslim almak istiyor" dedi.Topluma korku saçılmak istendiğini savunan Çelebi, Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların "samimi itiraflar" olarak kabul edilebileceğini ileri sürerek açıklamasında şu görüşleri dile getirdi: "Başbakan Erdoğan, 'Bundan sonra her şeyi açıkça konuşacağız' diyor. Erdoğan, Deniz Feneri hakkındaki yolsuzluk iddialarını partisine, kendisine ve ailesine çamur atma olarak değerlendiriyor. Başbakan Erdoğan'ın görevi, mahkemelerdeki bir yolsuzluk iddiasını aktaran basın organlarını tehdit etmek değil, yolsuzluk yapanların üstüne gitmektir. Aydın Doğan ile polemik yapan Başbakan, 'bir hafta içinde açıkladın, açıkladın. Yoksa ben açıklayacağım' diyor. Bu tavırlar bir Başbakana kesinlikle yakışmamaktadır. Erdoğan, Doğan hakkında ne biliyorsa hemen açıklamalıdır ve gereğini yapmalıdır. Türk basın tarihi kritik bir aşamadan, demokrasimiz de önemli bir sınavdan geçiyor."Alman mahkemelerinde görülen davayı ibretle takip ettiklerini kaydeden Çelebi, "Başbakan Erdoğan ve yetkililerin bunun üzerine giderek gereğini yapmak yerine, konunun üzerini kapatmak, gündemi saptırmak ve mahkeme ile ilgili iddiaları yayınlayan gazeteleri tehdit etme yolunu seçtiğini" ileri sürdü. Siyasetin finansmanının acilen kurallara bağlanması gerektiğinivurgulayan Çelebi, siyasi etik yasasının derhal çıkarılması, siyasetin demokratikleşmesi ve şeffaflaşması gerektiğini sözlerine ekledi.