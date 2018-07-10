AKP, Meclis'te 4 koltuk kaybetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinde yer alacak isimleri açıkladı. 24 Haziran'da miletvekili seçilen dün açıklanan kabinede yer alan 4 isimin milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor.

16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa'ya göre milletvekilleri bakan olamıyor. Yeni kabinede 4 isim 24 Haziran'da miletvekili seçildi. Buna göre bu 4 ismin kabinede yer almaları için milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor. Mecliste 293 koltuğu bulunan AKP'nin buna göre koltuk sayısı 289'a düştü.

Meclis'ten istifa edecek olan isimler ise şöyle:

— Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

— Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

— İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

— Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.