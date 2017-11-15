AKP, Meclis yönetiminde kapsamlı değişikliğe gitmedi; Başbakan Grup Başkanlığı'na yeniden getirildi

Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleşen AKP Grup Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde bölümde Meclis Grup Yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanı için seçimler yapıldı. Kapsamlı bir değişikliğe gidilmeyerek mevcut kadro korundu. 26. Yasama döneminin ikinci devresinin belirlendiği seçimlerde, Başbakan Binali Yıldırım, AKP Grup Başkanlığına yeniden seçildi.

AKP Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı aynı görevde kaldı. Başkanlık Divanı'nda yapılan değişikliklerde TBMM İdare Amiri Erdoğan Özegen’in yerine AKP Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı seçildi. TBMM Katip Üyesi Ömer Serdar'ın yerine Burdur Milletvekili Bayram Özçelik getirildi.

İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın yeniden Meclis Başkanvekili seçildi. 15 asıl, 5 yedek Grup Yönetim Kurulu üyeliği, 5 asıl, 3 yedek Grup Disiplin Kurulu üyeliği, iki grup denetçiliği için de seçim yapılarak, bu görevleri yürütecek milletvekilleri belirlendi.