AKP Meclis Grup Başkanvekili Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tank paleti tepkisi: Asıl derdi ‘sahiplerinin sözcüsü’ olmak ve tank üretmemizi engellemek

AKP TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden gündeme getirdiği Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası tartışmasıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu’nun “asıl derdinin ‘sahiplerinin sözcüsü’ olmak ve tank üretimini engellemek” olduğunu söyleyen AKP’li Turan, “İhaleyi Koç Grubu veya başka bir firma almış olsaydı Kılıçdaroğlu ve ekibi bu kadar bağıracak mıydı?” dedi.

Yeni Akit gazetesinden Muhammet Kutlu’ya konuşan AKP’li Bülent Turan “Biz Türkiye’yi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarmak, yerli tank üretmek istiyoruz. Türkiye’nin savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 70’lere çıkardık, hedefimiz yüzde 100. Kılıçdaroğlu’nun derdi tank palet fabrikası değil, asıl derdi ‘sahiplerinin sözcüsü’ olmak ve tank üretmemizi engellemek. Fabrikanın satılması, mülkiyetinin devredilmesi asla söz konusu değildir. Tamamen üretimi artırmaya yönelik bir hamle” ifadelerini kullandı.

“2007 yılında yerli ve milli tank prototiplerinin üretilmesi işi Koç Grubu şirketlerinden Otokar’a verildi” diyen AKP’li Bülent Turan şöyle devam etti:

“Sözleşmeye göre prototipin en geç 8 yıl içinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak yaklaşık 10 yıl sonra 2017 yılında ancak tamamlayabildi. Bu süre zarfında Otokar’a yaklaşık 1 milyar dolar ödeme yapılmış. Daha sonra firmanın destek aldığı Alman firmalarının çeşitli gerekçe göstermeleriyle süreç durdu. Ardından tekrar üretmeye karar verilerek, üretim işi Otokar’a teklif edildi. Ancak firmanın teklif ettiği 6 milyar avro fiyatı yüksek bulundu, açık ve şeffaf bir ihale yapıldı. İhaleye Otokar, BMC ve FNSS firmaları katıldı. 2018’de sonuçlanan ihale 3.6 milyar avroluk teklif veren BMC’de kaldı. Milletimizin faydasına olacak, tasarruf edilecek, maliyetleri düşürecek, projeyi hızlandıracak bir durumdan neden rahatsızlık duyulur?

İhaleyi Koç Grubu veya başka bir firma almış olsaydı Kılıçdaroğlu ve ekibi bu kadar bağıracak mıydı? Mesele BMC’nin ortağının Katarlı bir firma olması da değil. Zaten bu şirketin yüzde 51 hissesi Türk ortaklara aittir. Sürekli dile getirilen 50 milyon dolarlık ilave yatırım üretime başlanması için ön hazırlık esnasında gereken miktardır. Proje için 4 milyar dolar civarında finansman gerekmektedir.”