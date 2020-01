AKP Meclis Başkanlığı adayını yarın açıklayacak!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP'nin TBMM Başkan Adayı'nı yarın açıklayacaklarını söyledi. Partisinin 25. dönem milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında konuşan Davutoğlu, “Salı gününden itibaren Meclis Başkanı seçimleri başlayacak. Yarın biz de MYK toplantısından sonra Meclis Başkan Adayımızı açıklayacağız” dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:

-Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı kim olursa olsun Ak Parti kadroları onu ayakta karşılayacaktır. Görevi aldığımızda muhalefet liderlerine saygıyla gideceğiz, her görüşe açık olacağız. Her şeyi açık yüreklilikle konuşuruz, hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz. 13 yıllık geçmişimiz içinde hiçbir zaman teröre destek vermedik, her zaman barışı inşa etmeye çalıştık.

Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesi ile koalisyon turlarına başlayacağız. Buradan bir kez daha bütün muhalefet liderlerine sesleniyorum; biz onları ziyaret ederken, tam bir iyi niyetle, samimiyetle, dürüstlükle yaklaşacağız. Hiçbirisine kapımızı kapatmadık, hiçbir muhalefet partisine kapatmadığımız gibi hiçbir vatandaşımıza da gönül kapımızı kapatmadığımızı herkes bilir. Bizi misafir edecekleri zaman, bize hazırlanırken aynı iyi niyet, samimiyet ve dürüstlük içinde olmaları halinde ülkemizi bu ateş çemberinin içinden suhuletle ve istikrarla yönetecek bir hükümeti kurabileceğimize inanıyorum.

'Türkiye bir geçiş döneminde diye düşünmesinler'

-Türkiyeleşmekten bahsediyorlarsa önce bu ülkeye saygı göstermeyi öğrenecekler. 53 vatandaşımızı kaybettik. Tweet’lerle, sanal medya ile meydana çıkarılan o Vandalların bir kısmı 4. Kattan Yasin Börü’yü attılar. Bugün de aynı çağrıları başlattılar. Aynı çağrıyı yapıyorlar. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum: 6-7-8 Ekim’de oynanan oyunu zihninizden silmeyin.

Türkiye bir geçiş döneminde diye düşünmesinler. Bu puslu havada Türkiye’yi kaosa sürükleyelim diye bir düşünceye kapılmasınlar. Tüm bu komploları bozacak güce de erdeme de irfana da sahibiz.