T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP Meclis Başkanlığı adayını yarın açıklayacak!

Başbakan Davutoğlu, partisinin adayının yarınki MYK toplantısından sonra açıklanacağını söyledi

26 Haziran 2015 00:53

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP'nin TBMM Başkan Adayı'nı yarın açıklayacaklarını söyledi. Partisinin 25. dönem milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında konuşan Davutoğlu, “Salı gününden itibaren Meclis Başkanı seçimleri başlayacak. Yarın biz de MYK toplantısından sonra Meclis Başkan Adayımızı açıklayacağız” dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:

-Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı kim olursa olsun Ak Parti kadroları onu ayakta karşılayacaktır. Görevi aldığımızda muhalefet liderlerine saygıyla gideceğiz, her görüşe açık olacağız. Her şeyi açık yüreklilikle konuşuruz, hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz. 13 yıllık geçmişimiz içinde hiçbir zaman teröre destek vermedik, her zaman barışı inşa etmeye çalıştık.

Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesi ile koalisyon turlarına başlayacağız. Buradan bir kez daha bütün muhalefet liderlerine sesleniyorum; biz onları ziyaret ederken, tam bir iyi niyetle, samimiyetle, dürüstlükle yaklaşacağız. Hiçbirisine kapımızı kapatmadık, hiçbir muhalefet partisine kapatmadığımız gibi hiçbir vatandaşımıza da gönül kapımızı kapatmadığımızı herkes bilir. Bizi misafir edecekleri zaman, bize hazırlanırken aynı iyi niyet, samimiyet ve dürüstlük içinde olmaları halinde ülkemizi bu ateş çemberinin içinden suhuletle ve istikrarla yönetecek bir hükümeti kurabileceğimize inanıyorum.

 

'Türkiye bir geçiş döneminde diye düşünmesinler'

 

-Türkiyeleşmekten bahsediyorlarsa önce bu ülkeye saygı göstermeyi öğrenecekler. 53 vatandaşımızı kaybettik. Tweet’lerle, sanal medya ile meydana çıkarılan o Vandalların bir kısmı 4. Kattan Yasin Börü’yü attılar. Bugün de aynı çağrıları başlattılar. Aynı çağrıyı yapıyorlar. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum: 6-7-8 Ekim’de oynanan oyunu zihninizden silmeyin.

Türkiye bir geçiş döneminde diye düşünmesinler. Bu puslu havada Türkiye’yi kaosa sürükleyelim diye bir düşünceye kapılmasınlar. Tüm bu komploları bozacak güce de erdeme de irfana da sahibiz.

ETİKETLER

akpak partimeclis başkan adayımeclis başkan adayı kim olacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24