AKP Mahalle İrtibat Bürosu’na ses bombası

Kartal, Cevizli Mahallesi Selanik Caddesi 34 numarada bulunan AK Parti Mahalle İrtibat Bürosu önünde saat 02.00 sıralarında ses bombası patladı.

Patlama anında çıkan gürültü çevrede büyük korku yaratırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede patlayan bombanın parça tesirli ses bombası olduğu belirlendi. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamada irtibat bürosu ile bir iş yerinin camları kırıldı. Polis, bombayı bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘Patlayan üçüncü ses bombasıydı’

Çıkan gürültü nedeniyle büyük panik yaşadıklarını söyleyen mahalle sakini Deniz Mıcık, "Gece saatlerinde yüksek bir gürültü oldu. Bunun üzerine dışarı çıktık. Olay yerinden dumanlar yükseldiğini fark ettik. Güvenlik kamerası olmadığı için sürekli buraya atıyorlar. Artık mahalleli de bu işten rahatsız olmaya başladı. Bir çözüm istiyoruz. Yanındaki dükkan benimdi. İş yerimin camları kırıldı. Burada patlayan üçüncü ses bombasıydı. AKP İlçe Teşkilatı buraya bir kamera taktırırsa hem onlar hem de biz rahat edeceğiz" diye konuştu.