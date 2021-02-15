AKP Londra Temsilcisi Boynukalın'dan amcası olan Ayasofya Baş İmamı Boynukalın'a 'gurur duyuyorum' desteği

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Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın yeni anayasa tartışmaları kapsamında söylediği “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” sözlerine tepki gösterilmesinin ardından AKP Londra Temsilcisi Abdurrahim Boynukalın "Amcamın ilmine, birikimine, duruşuna güveniyorum" dedi.

Eylül 2015’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerini çarpıtmakla suçlanan Hürriyet’in Bağcılar’daki binasını basan ekipte yer alan Abdurrahim Boynukalın, Ayasofya Camii Baş İmamı olan amcası Mehmet Boynukalın'ın Anayasa'nın "değiştirilmesi teklif dahi edilemez" ilk 4 maddesinden biri olan laikliğin olası yeni anayasada yer almaması gerektiğini yönündeki açıklamalarla ilgili başlayan tartışmaya dahil oldu.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın "Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, AKP İngiltere Temsilcisi ve Hürriyet Gazetesi baskınına ismi karışan Abdurrahim Boynukalın'ın öz amca oğlu... Kuşkusuz amca oğlunun sözleri onu bağlamaz; ancak Ayasofya'ya bu ismin seçilerek atanması da "ilginç bir tesadüf" olmuş" sözlerine tepki gösteren AKP Londra Temsilcisi Boynukalın Twitter hesabından şöyle dedi:

"Çok ayıp bir şey yapıyorsunuz. Mehmet Boynukalın amcamın oğlu değil; amcam. İkincisi sırf mesele benim siyasi pozisyonumla ilişkilendirilmesin diye yapılan her türlü terbiyesizliğe, hadsizliğe ve itibar suikastine sabırla susuyorum. Üçüncüsü; amcamın ilmine, birikimine, duruşuna güveniyorum. Kendisiyle de gurur duyuyorum. Şu üç günlük dünyada benim geldiğim/gelebileceğim hiçbir makam-mevki mübarek Ayasofya’nın imam hatipliğinden daha büyük bir onur vesilesi olamaz."