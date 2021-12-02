AKP, liman düzenlemesinde geri adım attı; CHP'li Budak: Limanların Katarlılara ve yandaşlara peşkeş çekilmesinin önüne geçildi

AKP, 20'den fazla limanın işletme sürelerinin ihalesiz uzatılmasını öngören düzenlemede geri adım attı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Torba Kanun'dan ilgili madde çıkartıldı. Teklifin komisyon görüşmeleri sırasında düzenlemenin öncelikle geçtiğimiz yıl Antalya Limanı'nın işletmesini devralan Katarlı şirket için yapıldığını öne süren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Şimdilik, limanların Katarlılara ve yandaşlara peşkeş çekilmesinin önüne geçildi" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Torba Kanun'un, aralarında Mersin ve Antalya gibi önemli limanların bulunduğu 20'den fazla limanın işletme sürelerinin ihalesiz uzatılmasını öngören 16. maddesi, kanun teklifinden çıkartıldı. CHP Antalya Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyesi Çetin Osman Budak, teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında Katarlılar ve yandaş şirketler için yapıldığını belirttiği düzenlemeye tepki göstermişti. İlgili maddenin kanun teklifinden çıkartılmasını değerlendiren Budak, şunları söyledi:

İhalesiz, pazarlıksız 19 yıl uzatma olacaktı

"Kanun teklifi TBMM'ye sunulduğundan beri, 20'den fazla limanın işletme devir hakkı sürelerini ihalesiz bir biçimde 49 yıla tamamlamayı öngören maddeye yönelik, iktidar temsilcileri tek bir ikna edici gerekçe sunamadı. Yatırımların yapılması, işletmelerin devamlılığının sağlanması ve verimlilik artışı gibi sudan bahanelerle ne muhalefeti ne de kamuoyunu ikna edebildiler. Madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşsaydı, Antalya, Mersin, İskenderun, Derince, Tekirdağ, Trabzon, Hopa Limanı gibi ülkemizin en stratejik limanlarının işletme süreleri ihalesiz, pazarlık usulüyle 9 ila 19 yıl arasında uzatılacaktı.

"Birinci hedef Katarlılardı"

"Bu düzenlemenin birinci hedefi, Katarlıların geçen sene 2028 yılına kadar devraldıkları Antalya Limanı'nın süresini ihalesiz bir biçimde 2047 yılına kadar uzatmaktı. Ayrıca yandaş LİMAK'ın işlettiği İskenderun Limanı'nın işletme süresi 2061 yılına, Mersin Limanı'nın işletme süresi 2056 yılına kadar gene ihalesiz bir biçimde uzatılacaktı. Bir diğer nokta, süre uzatımı limanların ekonomik değerini ciddi biçimde artıracaktı. Değer artışı da önümüzdeki günlerde limanların üç kuruşa yabancı sermayeye devrine de yol açabilecekti.

"Rantı yandaşlara aktarma peşinde"

"Pandemiyle birlikte ticaret savaşları, liman savaşları haline dönüştü. Limanların kârları ve stratejik önemleri artınca, iktidar buradaki rantı yandaşlara aktarmanın derdine düşmüştü ama toplumsal muhalefetin ve muhalefet vekillerinin tepkisi nedeniyle iktidar şimdilik geri adım atmak zorunda kaldı. Bu kanun teklifinin ileride bu haliyle yeniden önümüze getirileceğini düşünüyorum."

CHP ve HDP'li milletvekillerinin ilgili maddenin kanun teklifinden çıkartılması için verdikleri önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: