AKP’liler ile eski AKP’liler arasında ‘ihanet’ polemiği

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun, "Üzerime giydiğim beyaz gömlek kadar açık ve netim" sözüne AKP'li iki milletvekilinden eleştiri geldi. Bunun üzerine AKP milletvekilleri ile bir zamanlar AKP’de olan Gelecek Partisi yöneticileri, sosyal medyada birbirine girdi.

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Ahmet Davutoğlu, kendisini Başbakan yapan Cumhurbaşkanımıza ihanet etti, Başbakanlıktan gidince içerden Ak Parti'ye saldırdı. Fitnesi eline yüzüne bulaşınca, CHP'nin piyonluğunu yapıp proje parti kurdu. Çok açık ve net” dedi.

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise Davutoğlu'nu “Açık ve net olan tek şey; kibri ve sinsiliği” diyerek eleştirdi.

AKP'li eski vekil olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ise Ramazan Can'ın görüntülü konuşmasını paylaşıp, “Gülen'e niye gittim? Siyasette, bürokraside ve ticarette yükselme o yolla oluyordu, bu sözleri FETÖ ziyaretçisi Ramazan Can söylemiş. Yükselen tek şey; kibriniz ve sinsiliğiniz” ifadelerini kullandı.