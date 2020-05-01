AKP'liler, "Büyükşehir yardım etsin, biz niye ediyoruz ki" dedi; CHP’li belediyeler dayanışma hattı kurdu

Ümraniye Belediyesi’ndeki AKP’li meclis üyelerinin sosyal yardım dağıtımıyla ilgili ayrımcı ifadelerinin ortaya çıkmasının ardından CHP’li belediye başkanları, tüm vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek için Ümraniye Dayanışma Hattı kurduklarını açıkladı.

CHP’li Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Ataşehir belediye başkanları tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, “Ümraniye’de, ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve bu zor günleri birlikte, dayanışmayla atlatmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz” denildi.

Ümraniye Belediyesi’nin Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ilçedeki vatandaşlara dağıtacağı yardımlar için oluşturulan listeye CHP’li meclis üyelerinin verdiği isimlerin de eklenmesine AKP’li üyelerin ayrımcı ifadeleri tepki çekmişti. AKP'li meclis üyelerinin, CHP'li meclis üyelerinin de bulunduğu WhatsApp grubunda, “Biz neden CHP'lilerin belirlediği isimlere yardımda bulunuyoruz? Herkes kendi fakirine kendi yardım etsin” diye yazdığı ortaya çıkmıştı.

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CHP'li belediyeler hareket geçti

Bu ayrımcı ifadelerin ortaya çıkmasının ardından CHP'li belediyeler harekete geçti. İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan CHP'li Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Ataşehir belediyeleri, Ümraniye Belediyesi AKP Meclis Grubu'na tepki göstererek Ümraniye'deki tüm ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Dayanışma hattı kurdular: İnsani görevimizi yapıyoruz

CHP'li belediye başkanları tarafından yapılan ortak basın açıklamasında Ümraniye'de ihtiyacı olan tüm vatandaşların taleplerini iletebilmeleri için Ümraniye Dayanışma Hattı kurulduğu belirtildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşadığımız zor günleri, birlikte atlatmaya çalıştığımız bu günlerde, merkezi yönetimin muhalefet belediyeleri üzerindeki yardım baskısı sürerken, İstanbul Ümraniye'de yaşanan ‘bizden olmayanlara yardım vermeyelim' zihniyeti, bizleri ziyadesiyle üzmüştür.

Bizler, şimdiye kadar, din, dil, ırk, mezhep, siyasi kimlik ayrımı yapmadan, dayanışma içinde olan, eşit yurttaşlık ilkesini benimsemiş, CHP'li belediyeler olarak Ümraniye'de, ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve bu zor günleri birlikte, dayanışmayla atlatmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.

İnsani görevimizi yapıyoruz. Taleplerinizi, 0530 168 60 44 numaralı Ümraniye Dayanışma Hattı'na iletebilirsiniz."