Ümraniye Belediyesi Meclisi'nin bazı AKP'li üyeleri: Büyükşehir yardım etsin, biz niye yardım ediyoruz ki; hem küfür ediyorlar hem de listeyi veriyorlar

Ümraniye Belediye Meclisi’nin bazı AKP'li üyelerinin belediyenin yaptığı ayni ve nakdi yardımların dağıtımında ayrımcılığa gittiği meclis üyeleri yazışmalarına yansıdı.

CHP Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Aysun Şengül Twitter hesabından AKP'li olmayanlara yardım edilmemesi gerektiğini ifade eden AKP'li üyelerin yazışmalarını paylaştı.

İddiaya göre Ümraniye Belediye Meclisi’nin CHP'li üyeleri belediyenin dağıttığı yardımlardan faydalanması gerektiğini düşündükleri bazı ihtiyaç sahiplerinin ismini belediye yetkililerine iletti.

Ümraniye Belediye Meclisi’nin AKP'li bazı üyeleri, belediyenin CHP’lilerin ilettiği isimlere yardım yapmaması gerektiğini savundu.

Yazışmalarda AKP'li bazı üyelerin "Büyükşehir yardım etsin. Biz niye yardım ediyoruz. Hem küfür ediyorlar hem de listeyi veriyorlar. Tabii bize yakışan eğer bizden talep ettilerse vermek eyvallah ama ben de başkana katılıyorum. İBB bunlarda değil mi neden o yardım etmiyor. Ayrıca 14 ilçe belediyeleri var" ifadeleri yer aldı.

Başka bir AKP'li üye ise "Sizler her türlü hakareti, küfrü yalan yere ithamlara rağmen, sizlere oy veren ve sizlerin parti olarak gücünüzün yetmediği kendi fakirlerinize yine AK Parti olarak yardım istiyor. Buna minnettar olup Ümraniye Belediyesi ve Başkanına teşekkür etmelisiniz" diye yazdı.