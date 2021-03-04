AKP'li Zengin: Türkiye siyasetinin geleceği kadın seçmenin iradesinde

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Türkiye siyasetinin geleceği kadın seçmenin iradesinde. Kim kadınları anlarsa, kadınların gelecek öngörüsüyle paralel bir siyaset geliştirirse işte o zaman seçimi kazanmak konusunda çok güçlü bir argümana sahip olmuş oluyor" dedi.

Zengin, Turkuaz Medya tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

Siyasette kadının varlığının tabii hale gelmesinde AKP'nin rolünün çok önemli olduğunu belirten Zengin, "Türkiye siyasetinin geleceği kadın seçmenin iradesinde. Kim kadınları anlarsa, kadınların gelecek öngörüsüyle paralel bir siyaset geliştirirse işte o zaman seçimi kazanmak konusunda çok güçlü bir argümana sahip olmuş oluyor" dedi.

"Kadınların karar verme mekanizmaları daha farklı"

Zengin şöyle devam etti:

"Meclis'te HDP Grubu eş başkanlık uygulamaları yapıyor, 'kadın' kelimesini çokça kullanıyorlar. Fakat seçmen kitlesi daha çok erkek. İYİ Parti var, genel başkanları kadın, ancak çok az kadın milletvekili var. Seçmeninin ağırlıklı erkek olduğunu görüyorsunuz. Bir partinin kadın kimliğinin öne çıkmasında, sadece vekil sayısı değil, seçmenin de ona olan teveccühü çok önemli. Çünkü, kadınların karar verme mekanizmaları daha farklı. Kadınlar daha farklı düşünce sistematiğiyle karar veriyorlar. Yapılan bütün araştırmalar bize, kadınların kendinden ziyade, gelecek için, çocukları için ve yaşadığı bölge için daha farklı değerlerle, daha uzun vadede karar verdiğini söylüyor."

"Kim mağdursa biz onun hakkını savunuruz"

Kendisine yönelik sosyal medya saldırı olduğunu da söyleyen Zengin şunları kaydetti:

"Bana sözlü olarak şiddet uygulayan, Twitter'dan saldıran kişinin özellikleri, 'Türkiye'nin en önemli yabancı dilde eğitim yapan bir lisesinden mezun, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Galatasaray Üniversitesinde medeni hukuk ve kadın hakları üzerine dersler vermiş, avukat ve arabulucu.' Bu kadar arka arkaya saydığımız meziyetler eğer derdini anlatmaya yetecek kadar efendice bir tweet atmaya yetmiyorsa, eğitimden neyi kastediyoruz? Bu şiddete maruz kalan kadınlarla, bunu yapan erkekler de eğitimsiz insanlar değiller. Hatta eğitim seviyesi arttıkça bence problem daha karmaşık hale geliyor."

Meclis'teki "Çıplak arama" tartışmaları sırasında "Onurlu, ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez" ifadelerini kullanması sonrası Zengin'e bazı siyasi partiler ve STK'lar tepki göstermişti.