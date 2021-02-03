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AKP'li Zengin: Hayvan hakları yasası 2 hafta içinde Meclis'e sunulacak; işkenceye hapis, sokağa terk edenlere para cezası gelecek

03 Şubat 2021 11:46

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hayvan haklarıyla ilgili yasa teklifinin 2 hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulacağını söylerken, hayvanları işkenceye 4 yıl hapis, sokağa terk edene ise para cezası geleceğini açıkladı. Düzenlemede bir evde 3'ten fazla köpeğe yasak da var. Zengin, evcil hayvanların petshoplarda satılmasının da ortadan kalkacağını, küçük kafeslerde bulundurarak satılması önleneceğini belirtti.

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