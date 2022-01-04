AKP'li Yurdunuseven: Yarım asır hizmet nedir görmemiş bir millet 2002'den sonra refaha ermiştir

AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, “Yarım asır hizmet nedir görmemiş, çeşitli spekülasyonlarla oyalanmış ve açlık sınırında yaşatılmış bir millet 2002'den sonra yaşanan değişim ve gelişimlerle yerini bilmiş ve refaha ermiştir” dedi.

AKP İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 2021 yılı dış ticaret geliri hakkında açıklama yaptı.

“Bu topraklarda yaşayan, bu milletin bir ferdi olan herkes gibi bizlerde ülkemizin ve milletimizin refahını tabii olarak istiyor ve bu uğurda çalışıyoruz” diyen Yurdunuseven şunları söyledi:

“2002’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan AK Parti reformları ile ülkemizin yaşadığı değişim ve gelişim yadsınamaz bir gerçektir. Yarım asır hizmet nedir görmemiş, çeşitli spekülasyonlarla oyalanmış ve açlık sınırında yaşatılmış bir millet 2002’den sonra yaşanan değişim ve gelişimlerle yerini bilmiş ve refaha ermiştir.

"Dünya ülkeleri Türkiye’nin gücünün ve yerinin farkına vardı"

Bu davada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir ortak ve yoldaş olmuş bizlerde ilk günden beri var gücümüzle çalışmayı kendimize bir vazife bildik. Aradan geçen 19 yılda sadece milletimiz değil tüm dünya ülkeleri Türkiye’nin gücünün ve yerinin farkına vardı.

Bu süreçte milletin faydasına tek bir faaliyeti olmayan zihniyet aralıksız olarak fitne, fesat ve engel üretmeye devam etti. Her defasında milletimize döndük ve milletimizin teveccühüyle tüm engelleri yıkarak ilerledik.

2022 Yılına geldiğimiz bu günlerde bizler yine aynı bilinçle, milletimizden aldığımız güçle çalışacağımız sözünü vermeye devam ediyoruz. Ve bu çalışmaların neticesini de rakamlarda görüyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2021 yılı ihracat rakamı olan 225 milyar 368 milyonluk rakam ile bugüne kadar yıllık bazda elde ettiğimiz en yüksek geliri sağlamış olduk.

AK Parti politikalarını ve hizmetlerini istisnasız her defasında eleştiren ve karalayanların ne kadar haksız ve boş amaçlarla bunu yaptığını rakamlar bir kez daha göstermiş oldu. Bugün tarihte benzeri görülmemiş bir döviz kuru dalgalanmasının nedeni artık apaçık bellidir.”

"Ekonomi terörüne karşı mücadele ediyoruz"

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, gelişmiş ülkelerin dahi pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılar karşısında büyük güçlükler çektiğini dile getiren AKP'li Yurdunuseven:

“Böylesi bir dönemde hem enflasyonla mücadele ediyor hem de ülkemizi hedef alan ekonomi terörüne karşı mücadele ediyoruz. Bütün bunlar karşısında bugüne kadar milletimizin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı asgari ücrete yüzde 50, memura yüzde 30,5 zam ve vergi muafiyeti ile vatandaşlarımızın yanında olduk. Aynı zamanda aylık geliri 1500 TL’den başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2500 TL’ye yükselttik.

Kömür kullanan ihtiyaç sahibi ailelerimize Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeyle artık doğalgaz yardımı da yapmaya başlıyoruz. Kur korumalı mevduat pakedimize ise ilk andan itibaren 78 milyar liralık bir geçişin olması vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveni göstermektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bu zorlukların üstesinden de milletimizle omuz omuza geleceğiz” dedi.