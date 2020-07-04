AKP’li Yozgat Belediyesi’nin itfaiye aracı 18 yıldır 8’inci kata ulaşamadı!

AKP’li Yozgat Belediyesi’nin, sekizinci kata ulaşabilen merdivenlere sahip itfaiye aracı olmadığı öğrenildi. Lüks makam araçları ile de gündeme gelen belediye, 1 Temmuz’da yaşanan ve üç binanın hasar görmesine yol açan yangına müdahalede yetersiz kaldı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, 1 Temmuz’da Yozgat’ta meydana gelen ve üç apartmanın büyük zarar görmesine yol açan yangın, 18 yıldır AKP’nin yönetiminde olan belediyedeki itfaiye ekipmanı eksikliğini ortaya çıkarttı. Yozgat’ta 1 Temmuz akşamı sekiz katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, uzun süre söndürülemeyince yan binalara da sıçradı. Bir dönem lüks makam araçları ile gündeme gelen belediyenin, sekizinci kata ulaşabilen itfaiye aracı olmadığı açığa çıktı.

Yozgat Belediyesi, sekizinci kattaki yangına müdahalede eksik kalınca çevre ilçelerden gelen itfaiye araçlarıyla yangın söndürüldü. Yangına müdahale için, Kırşehir Çiçekdağı Belediyesi’nden bir itfaiye aracının da yardıma geldiği belirtildi. BirGün’e konuşan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, “Yozgat'ta geçen yıl yaşanan yangınlarda yine itfaiye ekipmanının eksikliğine dikkat çektik ancak lüks makam araçları alan belediye sekizinci kata ulaşabilen bir itfaiye aracı alamadı” dedi.

CHP'li Ali Keven: Acaba Yozgat'a kapasitesi yüksek itfaiye aracı almaya gelince mi bütçe bulunmuyor?

Kentte 15 katlı binaların bulunduğunu anlatan Keven, şunları söyledi:

“Bu şehri 18 yıldır yönetenlere sesleniyorum, Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yeterli donanımları bulunan itfaiye araçları ne zaman alınacak? Doksan bin nüfuslu bir şehrin itfaiye ekipmanı sekizinci kata yetişmiyor ve Yerköy ile Sorgun ilçelerinden itfaiye aracı gelip yangını söndürüyor. Olası bir yangında ilçelerden yardım istemeden doksan bin nüfuslu bir şehre yetecek kapasitede itfaiye araçlarını artık bu şehre kazandırın. İstisnasız 2002’den beri bu şehri AKP yönetiyor. Acaba Yozgat'a kapasitesi yüksek itfaiye aracı almaya gelince mi bütçe bulunmuyor? Bir canımız hayatını kaybetse bunun vebalini ödeyemezsiniz.”