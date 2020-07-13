AKP’li yöneticinin imam kardeşi, sosyal hizmetler merkezi müdürlüğüne atandı

Mehmet Kalemci yeni görevini sosyal medyadan ilan ederek, atanmasında emeği geçenlere isim vermeden şu şekilde teşekkür etti:

"T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mut Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü olarak yeni görevime başladım. Rabbim milletimize hakkıyla hizmetkâr olabilmeyi hayırlı hizmetler yapabilmeyi sevenlerimizin duası ile birlikte nasip eylesin inşallah.

Beni bu göreve layık gören ve atanmam hususunda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayır, Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Allah'ım beni mahcup etmesin. Dua eder dua beklerim vesselam. Gece gündüz devletimizin şefkat eli ve merhameti ihtiyaç duyan herkese dokunacaktır."

Bir süre önce de yine Mersin’de AKP Erdemli İlçe Teşkilatı eski yöneticilerinden Gamze Bozkurt'un eşi Halil Bozkurt, Mersin İŞKUR İl Müdürü olarak atanmıştı.